Thaiföld

Olcsó sör és vad bulik? – itt az új szexfőváros

A Travel Noire 2025-ben Zanzibárt választotta a világ legjobb nemzetközi nyaralóhelyének, ám a helyi lakosok és turisták egy része szerint az afrikai sziget kezd elveszíteni eredeti báját. A Zanzibár körül kialakult viták rávilágítanak arra, milyen árnyoldalai lehetnek a túlzott turizmusnak és a féktelen bulikultúrának.
A sziget egyedülálló történelmi örökséggel, fehér homokos partokkal és kék lagúnákkal csábítja a látogatókat. Nem véletlen, hogy sokan a „Kelet-Afrika ékkövének” nevezik. Az utóbbi években azonban Zanzibár hírneve összefonódott a brit turisták tömegeivel, akik az olcsó italok és vad bulik miatt özönlenek ide. Egyesek már az „új Magalufként” emlegetik, hiszen az éjszakai élet és a szexuális kalandok sokszor elhomályosítják a sziget kulturális értékeit.

Zanzibár - ZANZIBAR, TANZANIA - APRIL 01: An aerial view of the Tumbatu Island as it offers a unique experience to visitors interested in historical and cultural heritage due to its natural preservation in Tanzania on April 01, 2025. Tumbatu Island, where the first settlements date back approximately 2,000 years, set in a landscape where green and blue blend harmoniously. Nurettin Boydak / Anadolu (Photo by Nurettin Boydak / Anadolu via AFP)
Zanzibár: fehér homok és brit turisták árnyéka
Fotó: NURETTIN BOYDAK / ANADOLU

A helyiek aggodalmai a szex- és partiturizmus miatt

Helyi idegenvezetők szerint a fiatalok kezdik átvenni a turisták öltözködési és viselkedési szokásait, ami komoly kulturális feszültségeket okoz a muszlim hagyományokra épülő közösségben. 

A prostitúció is egyre inkább jelen van, főként a népszerű üdülőhelyeken, mint Nungwi, Paje vagy Kendwa.

 Sokak szerint a „New Magaluf” jelző rossz fényt vet a szigetre, mégis tény, hogy a féktelen bulikultúra lassan beszivárog a paradicsomi tájak mindennapjaiba.

Párhuzam Thaiföld sötét oldalával

Nem Zanzibár az egyetlen hely, ahol a turizmus árnyoldalai ennyire szembetűnőek. Erről szól Zara McDermott dokumentumfilmje, Thailand: A paradicsom sötét oldala feltárta, hogy Thaiföldön brit apák prostituáltakat fizetnek, hogy bevezessék fiaikat a szex világába. A szexfővárosként emlegetett Pattaya sokkoló valósága megmutatta: a turisták kereslete és a helyiek kiszolgáltatottsága együtt olyan iparágat épített, amelyben a nők gyakran kényszerpályára kerülnek.

A French gendarme (L) and a Spanish civil guard patrol together along the beach in the Magaluf holiday resort in Calvia, on the Balearic island of Mallorca, on August 18, 2022 as part of a police international collaboration in tourist areas. (Photo by JAIME REINA / AFP)
Magaluf: ahol a turizmus árnyoldalai egyre szembetűnőbbek
Fotó: JAIME REINA / AFP

Ez a párhuzam arra figyelmeztet, hogy Zanzibár sem immunis a turizmus legsötétebb következményeire. A túlzott bulikultúra és a szexuális turizmus könnyen romba döntheti egy úti cél eredeti varázsát.

Zanzibár: valódi élmény vagy veszélyes illúzió?

A brit turisták egy része a repülőről leszállva már két sörrel a kezében indul neki a szigetnek, miközben a luxus utazási irodák 83%-os növekedésről számolnak be a Tanzániába irányuló foglalásokban. Zanzibár tehát egyszerre vált a világ egyik legfelkapottabb, ugyanakkor legmegosztóbb úti céljává.

A kérdés az, hogy a sziget képes lesz-e megtalálni az egyensúlyt a turizmus nyújtotta gazdasági előnyök és a kulturális, társadalmi értékeinek megőrzése között. Egy biztos: Zanzibár jövője azon múlik, hogy a paradicsomi környezetet sikerül-e megóvni a Magaluf-sors elől.

Az Origo.hu korábbi cikkében beszámolt róla hogy mi történt Mallorca nyugati partszakaszán található Magaluf településsel.

 

