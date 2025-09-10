Olcsó sör és vad bulik? – itt az új szexfőváros

A sziget egyedülálló történelmi örökséggel, fehér homokos partokkal és kék lagúnákkal csábítja a látogatókat. Nem véletlen, hogy sokan a „Kelet-Afrika ékkövének” nevezik. Az utóbbi években azonban Zanzibár hírneve összefonódott a brit turisták tömegeivel, akik az olcsó italok és vad bulik miatt özönlenek ide. Egyesek már az „új Magalufként” emlegetik, hiszen az éjszakai élet és a szexuális kalandok sokszor elhomályosítják a sziget kulturális értékeit.

Zanzibár: fehér homok és brit turisták árnyéka

Fotó: NURETTIN BOYDAK / ANADOLU

A helyiek aggodalmai a szex- és partiturizmus miatt

Helyi idegenvezetők szerint a fiatalok kezdik átvenni a turisták öltözködési és viselkedési szokásait, ami komoly kulturális feszültségeket okoz a muszlim hagyományokra épülő közösségben.

A prostitúció is egyre inkább jelen van, főként a népszerű üdülőhelyeken, mint Nungwi, Paje vagy Kendwa.

Sokak szerint a „New Magaluf” jelző rossz fényt vet a szigetre, mégis tény, hogy a féktelen bulikultúra lassan beszivárog a paradicsomi tájak mindennapjaiba.

Párhuzam Thaiföld sötét oldalával

Nem Zanzibár az egyetlen hely, ahol a turizmus árnyoldalai ennyire szembetűnőek. Erről szól Zara McDermott dokumentumfilmje, Thailand: A paradicsom sötét oldala feltárta, hogy Thaiföldön brit apák prostituáltakat fizetnek, hogy bevezessék fiaikat a szex világába. A szexfővárosként emlegetett Pattaya sokkoló valósága megmutatta: a turisták kereslete és a helyiek kiszolgáltatottsága együtt olyan iparágat épített, amelyben a nők gyakran kényszerpályára kerülnek.

Magaluf: ahol a turizmus árnyoldalai egyre szembetűnőbbek

Fotó: JAIME REINA / AFP

Ez a párhuzam arra figyelmeztet, hogy Zanzibár sem immunis a turizmus legsötétebb következményeire. A túlzott bulikultúra és a szexuális turizmus könnyen romba döntheti egy úti cél eredeti varázsát.

Zanzibár: valódi élmény vagy veszélyes illúzió?

A brit turisták egy része a repülőről leszállva már két sörrel a kezében indul neki a szigetnek, miközben a luxus utazási irodák 83%-os növekedésről számolnak be a Tanzániába irányuló foglalásokban. Zanzibár tehát egyszerre vált a világ egyik legfelkapottabb, ugyanakkor legmegosztóbb úti céljává.

A kérdés az, hogy a sziget képes lesz-e megtalálni az egyensúlyt a turizmus nyújtotta gazdasági előnyök és a kulturális, társadalmi értékeinek megőrzése között. Egy biztos: Zanzibár jövője azon múlik, hogy a paradicsomi környezetet sikerül-e megóvni a Magaluf-sors elől.

Az Origo.hu korábbi cikkében beszámolt róla hogy mi történt Mallorca nyugati partszakaszán található Magaluf településsel.