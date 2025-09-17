Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

„Megerősítettem, hogy feltételek nélkül kész vagyok részt venni mind a kétoldalú, mind a háromoldalú formátumban. Kész vagyok találkozni Trump elnökkel és Putyinnal” – mondta Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e Moszkvába utazni, határozott nemmel felelt. Indoklása szerint nem megy el annak az országnak a fővárosába, amely „támadja Ukrajnát”.

Putyin korábban azt javasolta, hogy az orosz fővárosban tartsák meg a találkozót. Zelenszkij szerint az orosz elnök éppen azért említette Moszkvát, mert jól tudta, hogy az ukrán fél ebbe nem egyezne bele.

Donald Trump szeptember 12-én kétségbe vonta Putyin hajlandóságát és felkészültségét a háború lezárására. Az amerikai elnök figyelmeztetett: ha nem történik előrelépés az ukrán konfliktus rendezésében, az Egyesült Államok „szankciós csapást” mérhet az orosz gazdaságra, amely a bankszektort, az olajipart és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet érintené – írta a Kommersant.