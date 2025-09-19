Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Kellogg kiemelte, hogy a Nyugatnak fel kell készülnie arra, hogy Európa a jövőben képes legyen Ukrajna támogatására az Egyesült Államok nélkül is, miközben a kontinens egységesen áll a béke mellett. „Jobb, ha Európa a saját lábán áll, és képes fenntartani Ukrajna védelmét a koherens stratégia mentén” – fogalmazott a The Telegraph-nak adott interjújában. A tábornok hangsúlyozta, hogy a realitások figyelembevétele kulcsfontosságú, és az elfoglalt területek jelenlegi helyzete nem jelenti a jogi elismerést, hanem a hosszú távú visszaszerzés lehetőségét biztosítja.

A tábornok szerint Oroszország kész a tárgyalásokra, és a konfliktusban minden fél számára előnyös lenne, ha a realitások talaján haladnának a tárgyalások. Kellogg szerint Ukrajnának és a Nyugatnak is a hosszú távú stratégiai célokra kell koncentrálnia, miközben a béke megvalósításához figyelembe kell venni a jelenlegi területi állapotokat.

Összességében Kellogg arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós béke eléréséhez Ukrajnának és a Nyugatnak türelmesen, a realitások talaján kell cselekednie, miközben Oroszország készséget mutat a béketárgyalásokra, és a frontvonalak jelenlegi helyzetét bölcsen, hosszú távú stratégiai szemlélettel kell kezelni.