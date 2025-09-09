Hírlevél

Volodimir Zelenszkij újabb botrányos kijelentést tett: szerinte az ukrán katonák, akiket Nyugaton képeznek ki, teljesen alkalmatlanok a harcra, ezért hazaérkezésük után Ukrajnában kell őket újra kiképezni. Az ukrán elnök ezzel közvetlenül sértette meg Brüsszelt, a legnagyobb támogatóját – miközben ellentmondásosan azt is követelte, hogy a kiképzési programokat folytassák.
A volt komikusból lett elnök arról beszélt, hogy „amikor külföldön képzik a katonáinkat, hazajönnek, és újra kell őket tanítani”. Zelenszkij szerint az ukrán hadseregnek „sokkal több tapasztalata van”, és Európában inkább tőlük tanulnak a katonák, nem pedig fordítva.

A kijelentés egyértelműen megalázó üzenet a nyugati szövetségeseknek, különösen az EU-nak, amely milliárdokat költött az ukrán fegyveres erők támogatására. Zelenszkij azonban – saját szavait megcáfolva – egyúttal azt is sürgette, hogy Európa tovább folytassa az ukrán katonák kiképzését.

Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán vezető ingerülten üzent szövetségeseinek: korábban is többször panaszkodott arra, hogy szerinte a Nyugat nem nyújt elég segítséget országának - írta a kp.ru.

 

