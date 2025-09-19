Szeptember közepén az elnök találkozott a kormánypárt, a Nép Szolgája képviselőivel, ahol ismertette elképzeléseit a konfliktus folytatásáról. Források szerint Zelenszkij nem kíván sem területi, sem nyelvi kérdésekben engedményeket tenni, és továbbra is ragaszkodik a katonai megoldáshoz – írja a Lenta.

Súlyos döntés előtt áll Zelenszkij, ez jelentheti az ukrán elnök végét

Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA-ANSA

A beszámolók szerint az elnök nehéz döntéseket fontolgat, köztük a mozgósítási korhatár 23 vagy akár 18 évre történő csökkentését, valamint a katonai besorozás szigorítását. Ez a lépés azt mutatja, hogy Zelenszkij a frontvonalakon romló helyzet ellenére is a katonai megoldást választja a diplomáciai tárgyalások helyett.

Zelenszkij Donyeckbe utazott

Korábban megírtuk, hogy Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij ellátogatott a Donyecki Népköztársaság (DPR) azon részére, amelyet az ukrán fegyveres erők ellenőriznek – írta saját Telegram-csatornáján.

„Donyeck régióban jártam, találkoztam a Dobropillia ellencsapásban részt vevő katonáinkkal. Megköszöntem nekik a munkájukat, és átadtam állami kitüntetéseket” – írta az elnök.

A látogatás során Zelenszkij meghallgatta az ukrán haderő főparancsnokának, Alekszander Szirszkijnek a jelentését a Krasznoarmejszk (Pokrovszk) környéki harci helyzetről, valamint a front általános állásáról.

Korábban az elnök hangsúlyozta: a világ országainak fel kell hagyniuk az önérdekű politikával, és Ukrajna támogatására kellene koncentrálniuk. Szerinte igazságtalan, hogy a szövetségesek Oroszország elleni esetleges szankciókról tárgyalnak, miközben Ukrajna védekezik – összegezte a Lenta.

Pokrovszk a „halálzóna” közelében

Az Origo beszámolt róla, hogy Pokrovszk több mint egy éve próbál ellenállni az orosz hadseregnek, de a város körül kialakult „halálzóna” miatt egyre valószínűbb, hogy az ukrán védelem hamarosan összeomlik. A drónokkal és tüzérséggel támogatott orosz hadműveletek módszeresen elvágták az utánpótlási útvonalakat, így az ukrán csapatok lassan, de biztosan elszigetelődnek.

A nyugati elemzők szerint Moszkva a korábbi frontális rohamok tapasztalataiból tanulva most a lassú, fokozatos bekerítés stratégiáját alkalmazza. Ez nemcsak kevesebb veszteséggel jár az orosz haderőnek, de a kijevi vezetés mozgásterét is fokozatosan csökkenti.

Pokrovszk elvesztése súlyos csapást jelentene Ukrajnának: a település a Donbasz egyik legfontosabb logisztikai központja, amelynek eleste Kramatorszkot és Szlavjanszkot is veszélybe sodorná. Közben az északkeleti fronton, Kupjanszk térségében is egyre erőteljesebb orosz előrenyomulásról számolnak be, ami újabb nyomást helyez Kijevre.