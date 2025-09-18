Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

„Donyeck régióban jártam, találkoztam a Dobropillia ellencsapásban részt vevő katonáinkkal. Megköszöntem nekik a munkájukat, és átadtam állami kitüntetéseket” – írta az elnök.

Zelenszkij meglepő helyre látogatott (Fotó: AFP)

A látogatás során Zelenszkij meghallgatta az ukrán haderő főparancsnokának, Alekszandernek Szirszkij a jelentését a Krasznoarmejszk (Pokrovszk) környéki harci helyzetről, valamint a front általános állásáról.

Korábban az elnök hangsúlyozta: a világ országainak fel kell hagyniuk az önérdekű politikával, és Ukrajna támogatására kellene koncentrálniuk. Szerinte igazságtalan, hogy a szövetségesek Oroszország elleni esetleges szankciókról tárgyalnak, miközben Ukrajna védekezik - összegezte a Lenta.

Pokrovszk a „halálzóna” közelében

Az Origo korábban beszámolt róla, hogy Pokrovszk több mint egy éve próbál ellenállni az orosz hadseregnek, de a város körül kialakult „halálzóna” miatt egyre valószínűbb, hogy az ukrán védelem hamarosan összeomlik. A drónokkal és tüzérséggel támogatott orosz hadműveletek módszeresen elvágták az utánpótlási útvonalakat, így az ukrán csapatok lassan, de biztosan elszigetelődnek.

A nyugati elemzők szerint Moszkva a korábbi frontális rohamok tapasztalataiból tanulva most a lassú, fokozatos bekerítés stratégiáját alkalmazza. Ez nemcsak kevesebb veszteséggel jár az orosz haderőnek, de a kijevi vezetés mozgásterét is fokozatosan csökkenti.

Pokrovszk elvesztése súlyos csapást jelentene Ukrajnának: a település a Donbasz egyik legfontosabb logisztikai központja, amelynek eleste Kramatorszkot és Szlavjanszkot is veszélybe sodorná. Közben az északkeleti fronton, Kupjanszk térségében is egyre erőteljesebb orosz előrenyomulásról számolnak be, ami újabb nyomást helyez Kijevre.

Zelenszkij mindeközben az Egyesült Államokban próbál újabb szankciókat és biztonsági garanciákat kiharcolni, ám Washingtonban a békés rendezést szeretnék elérni. Minden jel arra mutat, hogy Moszkva türelmes taktikája működik, és Pokrovszk sorsa a következő hetekben eldőlhet.