Az orosz külügy hivatalos szóvivője, Maria Zaharova szerint Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij függő és kábítószereket használ – számol be a TASS.
Maria ZaharovaUkrajnaVolodimir Zelenszkijdiplomata

„Zelenszkij valamilyen szereket szed, ezt jelzi a megjelenése, az arckifejezése és a viselkedése is. (…) Nyilvánvalóan erősen függő, fizikai és lelki értelemben is egészségtelen ember” – mondta a diplomata.

zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: AFP/Leonardo Munoz

Zelenszkij függő?

Zaharova biztos abban, hogy az ukrán elnök a „Vidám és találékony klub”-ban eltöltött pályafutása óta folyamatosan fogyaszt kábítószereket.

Korábban Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a „Hazáért végzett érdemeiért” IV. fokozatú érdemrenddel tüntette ki Maria Zaharovát. Az elnöki rendelet szövege szerint a diplomata az orosz külpolitika végrehajtásában nyújtott érdemeiért kapta a kitüntetést.

