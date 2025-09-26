„Zelenszkij valamilyen szereket szed, ezt jelzi a megjelenése, az arckifejezése és a viselkedése is. (…) Nyilvánvalóan erősen függő, fizikai és lelki értelemben is egészségtelen ember” – mondta a diplomata.

Zelenszkij

Fotó: AFP/Leonardo Munoz

Zelenszkij függő?

Zaharova biztos abban, hogy az ukrán elnök a „Vidám és találékony klub”-ban eltöltött pályafutása óta folyamatosan fogyaszt kábítószereket.

Korábban Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a „Hazáért végzett érdemeiért” IV. fokozatú érdemrenddel tüntette ki Maria Zaharovát. Az elnöki rendelet szövege szerint a diplomata az orosz külpolitika végrehajtásában nyújtott érdemeiért kapta a kitüntetést.