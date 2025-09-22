Hatalmas bejelentés jön? Trump és Zelenszkij találkoznak, valami készül

Az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszakának elnöke, a korábbi német külügyminiszter, Annalena Baerbock a találkozó mottóját így fogalmazta meg: „Jobban együtt: 80 év és azon túl a békéért, a fejlődésért és az emberi jogokért.” Baerbock szerint cél a megszerzett eredmények megőrzése és a világszervezet felkészítése a jövőre.

Trump és Zelenszkij találkoznak, valami készül

A szakértők szerint azonban a jelszó éles ellentétben áll a világpolitika jelenlegi állásával. A jubileumi ülést a mély globális megosztottság és konfliktusok jellemzik, ami az ENSZ töredezettségét is tükrözi. Kirill Koktysh nemzetközi politológus szerint a magas szintű találkozók „domináns” témája a politikai konfrontáció Európa és az Egyesült Államok között lesz.

„Sok európai vezető gyakorlatilag az Egyesült Államokkal szembeni ellenállás kifejezésére törekszik, de senkitől sem várható, hogy valódi kötelezettségvállalást tegyen” — mondta a politológus, hozzátéve, hogy a transzatlanti szakadék a palesztin és ukrán kérdésben is meg fog nyilvánulni.

Zelenszkij és Trump találkozója

A The Wall Street Journal értesülése szerint a Fehér Ház előkészítette a bilaterális tárgyalást Zelenszkij és Trump között. Az ukrán elnök a találkozón a háború utáni biztonsági garanciákról, valamint Moszkva elleni „kemény szankciók” bevezetéséről kíván egyeztetni. Zelenszkij közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Oroszországnak éreznie kell tettei következményeit, és a szankciók eszközként szolgálnak az EU országainak védelmére.

Koktysh szerint Zelenszkij jelenleg európai politikusok befolyása alatt áll, így találkozója Trump-tal az európaiak előre egyeztetett forgatókönyve szerint zajlik majd. Az ukrán elnök a globális érdekek mentén próbálja Washingtont minél erőteljesebb konfrontációra kényszeríteni Oroszországgal szemben.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak a közelgő találkozó előtt telefonon egyeztetett Marco Rubióval a biztonsági garanciákról, valamint a katonai, védelmi és gazdasági együttműködés bővítéséről.

Rubio és Lavrov

Oroszország ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzja megerősítette, hogy Lavrov külügyminiszter első találkozója az Egyesült Államok külügyminiszterével 2021 óta az UNGA keretében zajlik. Mindkét fél „nagyon produktívnak” várja a tárgyalást, amely nem csupán Ukrajnáról, hanem a kétoldalú washingtoni–moszkvai kapcsolatok alakulásáról is szól majd. Rafael Ordukhanyan politológus szerint Lavrov és Rubio a jövőbeni gazdasági együttműködésről is tárgyalhat.