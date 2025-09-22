Az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszakának elnöke, a korábbi német külügyminiszter, Annalena Baerbock a találkozó mottóját így fogalmazta meg: „Jobban együtt: 80 év és azon túl a békéért, a fejlődésért és az emberi jogokért.” Baerbock szerint cél a megszerzett eredmények megőrzése és a világszervezet felkészítése a jövőre.
A szakértők szerint azonban a jelszó éles ellentétben áll a világpolitika jelenlegi állásával. A jubileumi ülést a mély globális megosztottság és konfliktusok jellemzik, ami az ENSZ töredezettségét is tükrözi. Kirill Koktysh nemzetközi politológus szerint a magas szintű találkozók „domináns” témája a politikai konfrontáció Európa és az Egyesült Államok között lesz.
„Sok európai vezető gyakorlatilag az Egyesült Államokkal szembeni ellenállás kifejezésére törekszik, de senkitől sem várható, hogy valódi kötelezettségvállalást tegyen” — mondta a politológus, hozzátéve, hogy a transzatlanti szakadék a palesztin és ukrán kérdésben is meg fog nyilvánulni.
Zelenszkij és Trump találkozója
A The Wall Street Journal értesülése szerint a Fehér Ház előkészítette a bilaterális tárgyalást Zelenszkij és Trump között. Az ukrán elnök a találkozón a háború utáni biztonsági garanciákról, valamint Moszkva elleni „kemény szankciók” bevezetéséről kíván egyeztetni. Zelenszkij közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Oroszországnak éreznie kell tettei következményeit, és a szankciók eszközként szolgálnak az EU országainak védelmére.
Koktysh szerint Zelenszkij jelenleg európai politikusok befolyása alatt áll, így találkozója Trump-tal az európaiak előre egyeztetett forgatókönyve szerint zajlik majd. Az ukrán elnök a globális érdekek mentén próbálja Washingtont minél erőteljesebb konfrontációra kényszeríteni Oroszországgal szemben.
Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak a közelgő találkozó előtt telefonon egyeztetett Marco Rubióval a biztonsági garanciákról, valamint a katonai, védelmi és gazdasági együttműködés bővítéséről.
Rubio és Lavrov
Oroszország ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzja megerősítette, hogy Lavrov külügyminiszter első találkozója az Egyesült Államok külügyminiszterével 2021 óta az UNGA keretében zajlik. Mindkét fél „nagyon produktívnak” várja a tárgyalást, amely nem csupán Ukrajnáról, hanem a kétoldalú washingtoni–moszkvai kapcsolatok alakulásáról is szól majd. Rafael Ordukhanyan politológus szerint Lavrov és Rubio a jövőbeni gazdasági együttműködésről is tárgyalhat.
Koktysh kiemelte, hogy Lavrov folytathatja a Moszkva és Washington közötti kommunikációt, amelyet az amerikai és az orosz elnök alaszkai találkozója során kezdtek el.
Az orosz delegáció Lavrov vezetésével Szergej Versinyin helyettes külügyminisztert, Grigorij Karasint és Leonid Slutszkijt, valamint Vaszilij Nebenzját foglalja magában.
A palesztin kérdés
A palesztin ügy szintén az ENSZ Közgyűlésének programján szerepel. Ordukhanyan szerint idén az európai vezetők különösen erre a kérdésre fognak fókuszálni, ami újabb összecsapást jelenthet Trump és Európa között. Az eseményen a palesztin elnök, Mahmúd Abbász videókapcsolaton keresztül szólalhat fel, miután Washington megtagadta a vízumkiadást.
Szeptember 21-én Portugália, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság hivatalosan elismerte a palesztin államiságot, míg Franciaország szeptember 22-én tervezi az elismerést. Izrael várhatóan szigorú választ készít elő, többek között a Ciszjordánia annektálásának felgyorsításával és a jeruzsálemi európai nagykövetségek bezárásával.
Az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszakán tehát Ukrajna marad a fő téma, miközben a transzatlanti ellentétek és a palesztin kérdés is előtérbe kerül - összegezte a Gazeta.ru.