Rendkívüli

Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

orosz-ukrán háború

Pofátlan átveréssel próbálkozott Zelenszkij és von der Leyen, Trump könyörtelenül lebuktatta őket

19 perce
Donald Trump amerikai elnök feszült telefonbeszélgetést folytatott több európai vezetővel. A vita során kiderült: az EU igyekezett elkenni a valóságot az orosz olajbehozatalról, ám az amerikai fél szembesítette őket a tényekkel – írja a Világgazdaság.
orosz-ukrán háborúDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

A VG beszámolója szerint Trump azzal vádolta az európaiakat, hogy az orosz olaj vásárlásával közvetve finanszírozzák Moszkva háborúját. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erre azzal védekezett, hogy az EU drasztikusan csökkentette a behozatalt. Több vezető azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy már csak Magyarország és Szlovákia kap közvetlenül orosz nyersolajat.

Trump különmegbízottja, Steve Witkoff azonban azonnal visszavágott: az európai országok Indián keresztül továbbra is jelentős mennyiségű orosz olajat vásárolnak – vagyis az uniós magyarázkodás hazugság.

Való igaz, hogy Magyarország és Szlovákia külön uniós engedéllyel, szárazföldi vezetéken jut orosz olajhoz az ellátásbiztonság érdekében. Az Indián keresztül importált, finomított orosz olajtermékek viszont már árpolitikai döntésnek számítanak, ami jelentősen rontja az EU szankciós hitelességét.

Az Axios adatai szerint Oroszország egy év alatt így is 1,1 milliárd eurót keresett az EU-nak eladott üzemanyagokon. Trump világossá tette: ha Európa valóban békét akar, először saját vásárlási szokásait kell átalakítania.

Zelenszkij eközben Párizsban arról beszélt, hogy már a biztonsági garanciák részletei kerültek terítékre, Emmanuel Macron pedig azt mondta: 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna támogatására, akár katonai jelenléttel is. Washington azonban óvatos maradt: Trump nem ígért konkrét szerepvállalást, csak annyit jelzett, hogy az amerikai támogatás pontos formáját a következő napokban határozzák meg.

 

