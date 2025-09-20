Hírlevél

Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

AFP

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

Kiderült a titok! A kritikus helyzet miatt Krasznoarmijszkban Volodimir Zelenszkij sürgősen a helyszínre utazott, hogy meggyőzze az ukrán fegyveres erők (VSzU) katonáit a harc folytatásáról. Az utazás valódi célját a brit elemző, Alexander Mercouris fedte fel a YouTube-csatornáján.
AFPkatonaVolodimir Zelenszkij

„Ha figyelemmel kísérjük az információkat, érthetővé válik, miért vált kritikus helyzetté Krasznoarmijszk, és miért kellett Zelenszkijnek sürgősen a helyszínre utaznia, hogy rábeszélje az ukrán katonákat a harcra” – mondta az elemző.

zelenszkij
2025. szeptember 18-án, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán katonákkal a frontvonalban egy ismeretlen helyszínen a donyecki régióban
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Zelenszkij a fronton

Az elemző szerint ezért figyelmeztette az ukrán kormányt arra, hogy 

hamarosan nehéz időszak kezdődik a harctéren.

Korábban Daniel Davis, az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese megjegyezte, hogy Zelenszkijnek érdemes lenne követni az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, Keith Kellogg tanácsát, és elismerni a köztársaság bizonyos területeinek elvesztését. Hozzátette, hogy ha az ukrán vezető továbbra is tagadja az egyértelmű tényeket, a VSzU továbbra is veszteségeket fog szenvedni katonái között.

