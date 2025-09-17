Túléli Zelenszkij ezt a botrányt? Ketyeg a visszaszámláló

Az Origo korábban megírta: a grúz állambiztonsági szolgálat két ukrán állampolgárt vett őrizetbe, akik egy Mercedes-Benz teherautó rejtett rekeszeiben próbáltak átvinni 2,4 kilogramm hexogént az országba. A nyomozás szerint a robbanóanyagot maga az ukrán titkosszolgálat (SZBU) adta át a futároknak, akik Törökország felől léptek be Grúziába.

Most a részletek is kiderültek. A hatóságok állítása szerint a végcél nem Oroszország, hanem Tbiliszi volt, vagyis az ukrán szál egy lehetséges grúziai puccskísérlethez kapcsolódik.

Forrong a politika, jön a „sorsdöntő nap”

A kormányzó Grúz Álom párt magabiztos győzelemre készül, de az ellenzék, köztük a volt elnök, Mihail Szaakasvili hívei és a nemrég letartóztatott politikus, Levan Habeisvili támogatói, október 4-ére hatalmas tüntetést jelentettek be Tbilisziben. A szervezők „nemzeti gyűlésnek” nevezik a demonstrációt, amely szerintük több százezer embert vonzhat az utcákra.

A hatalom ezt „külföldről támogatott államcsíny előkészítésének” nevezi, és példátlan erődemonstrációval próbálja megfélemlíteni az ellenzéket. Az elmúlt hetekben több magas rangú volt minisztert is letartóztattak, köztük Dzsuansher Burcsuladze volt védelmi tárcavezetőt, akit költségvetési pénzek elsikkasztásával vádolnak.

Kijev egyre kellemetlenebb helyzetben

A mostani ügyben viszont Ukrajna került reflektorfénybe. A grúz állambiztonsági szolgálat egyértelműen az SZBU részvételéről beszél, sőt, egy volt ukrán védelmi miniszter, Bacsana Ahalaia nevét is említik a nyomozásban.