Rendkívüli

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

orosz-ukrán háború

Túléli Zelenszkij ezt a botrányt? Ketyeg a visszaszámláló

Grúziában október 4-én önkormányzati választásokat tartanak, de a voksolás körül egyre súlyosabb botrányok és vádak kavarnak vihart. A hatóságok szerint az ukrán titkosszolgálat robbanóanyagot próbált becsempészni az országba, a kormány pedig egyenesen puccskísérletről beszél. Az ellenzék közben tömegtüntetést hirdetett Tbilisziben, amelyet a hatalom már most destabilizációs kísérletként állít be.
orosz-ukrán háborúZelenszkijgrúzia

Az Origo korábban megírta: a grúz állambiztonsági szolgálat két ukrán állampolgárt vett őrizetbe, akik egy Mercedes-Benz teherautó rejtett rekeszeiben próbáltak átvinni 2,4 kilogramm hexogént az országba. A nyomozás szerint a robbanóanyagot maga az ukrán titkosszolgálat (SZBU) adta át a futároknak, akik Törökország felől léptek be Grúziába.

Most a részletek is kiderültek. A hatóságok állítása szerint a végcél nem Oroszország, hanem Tbiliszi volt, vagyis az ukrán szál egy lehetséges grúziai puccskísérlethez kapcsolódik.

Forrong a politika, jön a „sorsdöntő nap”

A kormányzó Grúz Álom párt magabiztos győzelemre készül, de az ellenzék, köztük a volt elnök, Mihail Szaakasvili hívei és a nemrég letartóztatott politikus, Levan Habeisvili támogatói, október 4-ére hatalmas tüntetést jelentettek be Tbilisziben. A szervezők „nemzeti gyűlésnek” nevezik a demonstrációt, amely szerintük több százezer embert vonzhat az utcákra.

A hatalom ezt „külföldről támogatott államcsíny előkészítésének” nevezi, és példátlan erődemonstrációval próbálja megfélemlíteni az ellenzéket. Az elmúlt hetekben több magas rangú volt minisztert is letartóztattak, köztük Dzsuansher Burcsuladze volt védelmi tárcavezetőt, akit költségvetési pénzek elsikkasztásával vádolnak.

Kijev egyre kellemetlenebb helyzetben

A mostani ügyben viszont Ukrajna került reflektorfénybe. A grúz állambiztonsági szolgálat egyértelműen az SZBU részvételéről beszél, sőt, egy volt ukrán védelmi miniszter, Bacsana Ahalaia nevét is említik a nyomozásban.

Ez azért is különösen súlyos vád, mert a nyugatbarát ukrán kormány évek óta igyekszik támogatást szerezni a térségben, most viszont azzal szembesülhet, hogy Tbiliszi Kijevet teszi felelőssé egy lehetséges destabilizációért.

 

 

