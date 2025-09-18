Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Zelenszkij

Kitalálja, mi Zelenszkij legújabb gúnyneve?

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oleg Cárjov, az ukrán Legfelsőbb Tanács egykori képviselője arról beszélt az AiF.ru-nak, miért kezdték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a „Gróf Drakula” gúnynévvel illetni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkijorosz-ukrán háborúgúnynév

Korábban ez a ragadványnév Petro Porosenkóhoz kötődött, mivel állandóan hálálkodott nyugati partnereinek. Mostanra azonban Zelenszkijre is ráragadt a név.

„Porosenkót azért hívták így, mert szinte minden mondatában elhangzott a köszönöm. Zelenszkij pedig különösen akkor vált nevetség tárgyává, amikor európai tanácsadói a második washingtoni látogatására készítették fel Donald Trumppal való találkozója előtt. Azt javasolták neki, hogy mosolyogjon sokat, és mindenben egyetértsen” – mondta Cárjov.

Az újságírók szerint Zelenszkij az első 10 másodpercben négyszer, a teljes, alig 4,5 perces beszélgetés alatt pedig összesen 11 alkalommal mondott köszönetet Trumpnak.

Porosenkót annak idején ugyanezzel a névvel illették, amikor újabb és újabb hitelekért könyörgött, és minden nyugati politikusnak hálálkodott. Cárjov korábban arról is beszélt, hogy Zelenszkijt saját hivatalában dolgozó munkatársai „Bubocska” becenéven emlegetik, ami egy lekicsinylő megszólítás - írta a portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!