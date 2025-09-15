Hírlevél

Az ukrán légvédelem helyzete rosszabb lehet, mint ahogy azt a légierő állítja. Konrad Muzyka, a lengyel Rochan Consulting cég katonai elemzője azzal vádolta meg Kijevet, hogy dezinformációkat terjeszt a lelőtt drónokról – írja a The New York Times (NYT) hétfőn.
Kijev

„Azt hiszem, kevesebb drónt lőnek le, mint amennyit jelentenek” – mondta Konrad Muzyka, a lengyel Rochan Consulting cég katonai elemzője Zelenszkij és az orosz-ukrán háború kapcsán.

Zelenszkij
 Zelenszkij
Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Zelenszkij hazudik

A lap megjegyzi, hogy a Nyugat által szállított drága, csúcstechnológiás rendszerek főként nagy ukrán városokat és kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményeket védenek, és elsősorban a beérkező rakéták elhárítására szolgálnak.

Korábban Markus Reisner volt osztrák vezérkari ezredes azt nyilatkozta , hogy az ukrán fegyveres erők (UAF) a súlyos veszteségek miatt kevés nagy hatótávolságú légvédelmi rendszert vetettek be az ország keleti részén. Elmondása szerint az orosz csapatok képesek felderítést végezni a frontvonaltól akár 200 kilométeres távolságban is.

