Rendkívüli

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

Ukrajna

Sokkoló kijelentés: lehet, hogy sosem lesz vége a háborúnak

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Döbbenetes kijelentés! Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint elképzelhető, hogy a háború „koreai forgatókönyv” szerint ér véget. Erről szeptember 19-én beszélt egy sajtótájékoztatón – számolt be az UNIAN.
UkrajnaZelenszkijRadoslaw Sikorski

Zelenszkij szerint Ukrajnának mindenképp biztonsági garanciákra van szüksége, és ez különbözteti meg a helyzetet a két Korea felosztásától. 

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij elnök Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterrel Kijevben
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Ezt mondta Zelenszkij

„Ott a háború véget ért anélkül, hogy végleges békeszerződés született volna. (...) Könnyen lehet, hogy most is úgy lesz, hogy nem lesz végleges dokumentum a háború lezárásáról” – fogalmazott az elnök.

Egyetértett Emmanuel Macron francia elnökkel is, aki korábban kijelentette: Ukrajnának még a fegyvernyugvás előtt biztonsági garanciákra van szüksége.

Zelenszkij arra is kitért, hogy Ukrajna katonai kiadásai messze meghaladják a költségvetésben biztosított összegeket. Elmondása szerint 60 milliárd dollárt terveztek, miközben legalább 120 milliárdra lenne szükség.

