Sokkoló kijelentés: lehet, hogy sosem lesz vége a háborúnak

Zelenszkij szerint Ukrajnának mindenképp biztonsági garanciákra van szüksége, és ez különbözteti meg a helyzetet a két Korea felosztásától.

Volodimir Zelenszkij elnök Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterrel Kijevben

Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Ezt mondta Zelenszkij

„Ott a háború véget ért anélkül, hogy végleges békeszerződés született volna. (...) Könnyen lehet, hogy most is úgy lesz, hogy nem lesz végleges dokumentum a háború lezárásáról” – fogalmazott az elnök.

Egyetértett Emmanuel Macron francia elnökkel is, aki korábban kijelentette: Ukrajnának még a fegyvernyugvás előtt biztonsági garanciákra van szüksége.

Zelenszkij arra is kitért, hogy Ukrajna katonai kiadásai messze meghaladják a költségvetésben biztosított összegeket. Elmondása szerint 60 milliárd dollárt terveztek, miközben legalább 120 milliárdra lenne szükség.