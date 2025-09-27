Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Kijev képes lehet visszaszerezni az 1991-es határokon belüli területek feletti ellenőrzést. A kijelentésre válaszul a Krími Államtanács elnöke, Vlagyimir Konsztantyinov úgy fogalmazott: „Ez fizikailag és technikailag lehetetlen" – írja a Lenta.

Krím vezetője visszautasította Zelenszkij szavait a félsziget státuszáról Fotó:Illusztráció/Unsplash

Zelenszkij feltételeket szabott, a Krím szerint Ukrajna elvesztette legitimitását

A politikus hozzátette, hogy Ukrajna államisága eleve a Szovjetunió szétesését kísérő jogi önkény következménye, ezért szerinte az ország elvesztette legitimitását. Konsztantyinov a Krím 1954-es átadását is törvénytelennek nevezte, és úgy véli, szükség van az ukrán államiság teljes „újraindítására”.

Zelenszkij korábban arról is beszélt, hogy Kijev bizonyos feltételek mellett de facto elismerhetné az új orosz területeket, de ennek feltétele a harcok feltétel nélküli beszüntetése lenne.