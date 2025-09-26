Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

„Az ukrán fegyveres erők rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légterünkbe, valószínűleg magyar eredetűek. Előzetes feltételezés szerint az ipari potenciállal kapcsolatos információkat próbálhatták megszerezni az ukrán határ menti területeken” — írta a Telegramon Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij bizonyíték nélkül vádasodik

Az ukrán elnök utasította a hadsereget, hogy ellenőrizze újra az összes rendelkezésre álló adatot, és minden határsértési esetet jelenteniük kell.

A drónok számáról vagy útvonaláról nem közöltek információt.

I held a military briefing.



Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Szijjártó Péter reagált

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát

– írta Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán.