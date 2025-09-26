Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Zelenszkij

1 órája
Volodimir Zelenszkij bizonyíték nélkül állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét – írta meg a RIA Novosti pénteken.
„Az ukrán fegyveres erők rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légterünkbe, valószínűleg magyar eredetűek. Előzetes feltételezés szerint az ipari potenciállal kapcsolatos információkat próbálhatták megszerezni az ukrán határ menti területeken” — írta a Telegramon Zelenszkij.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij bizonyíték nélkül vádasodik

Az ukrán elnök utasította a hadsereget, hogy ellenőrizze újra az összes rendelkezésre álló adatot, és minden határsértési esetet jelenteniük kell.

A drónok számáról vagy útvonaláról nem közöltek információt.

Szijjártó Péter reagált

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát

– írta Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán.

 

