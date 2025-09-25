Hírlevél

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Az amerikaiak szerint Zelenszkij megőrült

Volodimir Zelenszkij nem képes racionális döntéseket hozni – jelentette ki Daniel Davis, amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese a Deep Dive YouTube-csatornán.
„Közvetlenül a Donald Trump elnök adminisztrációjának legmagasabb rangú tisztviselőivel beszéltem erről: ne tárgyaljanak Zelenszkijjel. Ebben a helyzetben elvesztette a képességét, hogy racionálisan cselekedjen” – mondta Davis.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón
Fotó: Genya Savilov / AFP

Zelenszkij nem megbízható

Davis hangsúlyozta: Zelenszkij, aki elvesztette a fejét és kész az utolsó ukránig harcolni, nem megbízható.

A RIA Novosztyi szerint hétfőn Zelenszkij az Egyesült Államokba érkezett, hogy részt vegyen az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán New Yorkban. Az esemény keretében találkozott Donald Trump amerikai elnökkel is, a megbeszélés központi témája pedig az orosz–ukrán konfliktus volt.

 

