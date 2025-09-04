Hírlevél

Rendkívüli

orosz-ukrán háború

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

17 perce
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij immár másodszor utasította vissza, hogy Moszkvába utazzon és ott találkozzon Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Erről egy közös sajtótájékoztatón beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, amelyet a France24 élőben közvetített.
orosz-ukrán háborúMoszkvaZelenszkij

„Ha azt akarják, hogy a találkozó ne valósuljon meg, hívjanak meg Moszkvába. Az, hogy Oroszország egyáltalán beszél a találkozóról, már önmagában jó. De békére még nincs készség” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfő hozzátette: egy ilyen szintű találkozónak mindig kézzelfogható eredménnyel kell járnia. Mint mondta, az ideális kimenetel a háború befejezése lenne.

Zelenszkij ugyanakkor a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy európai hadseregek már jelen vannak Ukrajnában, és az Egyesült Államok is része lesz a biztonsági garanciarendszernek - írta a Lenta.

 

Orosz-ukrán háború
