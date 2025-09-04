Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

„Ha azt akarják, hogy a találkozó ne valósuljon meg, hívjanak meg Moszkvába. Az, hogy Oroszország egyáltalán beszél a találkozóról, már önmagában jó. De békére még nincs készség” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfő hozzátette: egy ilyen szintű találkozónak mindig kézzelfogható eredménnyel kell járnia. Mint mondta, az ideális kimenetel a háború befejezése lenne.

Zelenszkij ugyanakkor a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy európai hadseregek már jelen vannak Ukrajnában, és az Egyesült Államok is része lesz a biztonsági garanciarendszernek - írta a Lenta.