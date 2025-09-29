Döbbenet: Zelenszkij bombázhatja Oroszországot – reagált a Kreml Trump meglepő lépésére

„Úgy gondolom, ez valami egészen különös kijelentés. Félmondatokban, félig burkoltan van megfogalmazva. Nem világos, hogy így van-e vagy sem. Közben Volodimir Zelenszkij elnök gondosan kérte a »Tomahawkokat«. Szerintem ez teljesen konkrétum nélküli nyilatkozat” – fogalmazott Csepa.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

Zelenszkij támadhatja Oroszországot

Kellogg korábban azt mondta, Trump engedélyezte Ukrajnának, hogy mélyen az orosz területre mérjen csapásokat nagy hatótávolságú fegyverekkel. Hozzátette: ha Kijev figyelembe veszi az amerikai elnök, az alelnök J. D. Vance, valamint a külügyminiszter Marco Rubio szavait, akkor az ukrán vezetés élhet ezzel a lehetőséggel.

A különmegbízott hangsúlyozta: Oroszországban „nincsenek érinthetetlen célpontok”. Ugyanakkor nem pontosította, hogy amerikai fegyverekről van-e szó.