Az Egyesült Államok elnökének különleges megbízottja, Keith Kellogg kijelentése, miszerint Donald Trump amerikai elnök engedélyezte Ukrajnának, hogy mélyen az orosz területekre mérjen csapásokat nagy hatótávolságú fegyverekkel, furcsa – mondta Alekszej Csepa, az Állami Duma külügyi bizottságának első alelnöke a Lenta.ru-nak adott interjúban.
„Úgy gondolom, ez valami egészen különös kijelentés. Félmondatokban, félig burkoltan van megfogalmazva. Nem világos, hogy így van-e vagy sem. Közben Volodimir Zelenszkij elnök gondosan kérte a »Tomahawkokat«. Szerintem ez teljesen konkrétum nélküli nyilatkozat” – fogalmazott Csepa.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

Zelenszkij támadhatja Oroszországot 

Kellogg korábban azt mondta, Trump engedélyezte Ukrajnának, hogy mélyen az orosz területre mérjen csapásokat nagy hatótávolságú fegyverekkel. Hozzátette: ha Kijev figyelembe veszi az amerikai elnök, az alelnök J. D. Vance, valamint a külügyminiszter Marco Rubio szavait, akkor az ukrán vezetés élhet ezzel a lehetőséggel.

A különmegbízott hangsúlyozta: Oroszországban „nincsenek érinthetetlen célpontok”. Ugyanakkor nem pontosította, hogy amerikai fegyverekről van-e szó.

 

