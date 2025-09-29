Hírlevél

Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

1 órája
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a Telegramon közölt interjúban „öreg bácsiknak” nevezte Oroszország és Fehéroroszország elnökét, Vlagyimir Putyint és Alekszandr Lukasenko-t.
„Szeretném, ha emlékezne rá, hogy az ő országa független. Ő a saját világában él, de Putyin időnként benéz hozzá, és beszélgetnek, két öreg bácsi” – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Zelenszkij durván beszólt

Az ukrán vezető kritizálta Lukasenko-t az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatos nyilatkozatai miatt, és úgy vélte, hogy a fehérorosz elnök elszigetelte magát.

Korábban Lukasenko arról számolt be, hogy Putyintól hallott egy „nagyon jó javaslatot” Ukrajnával kapcsolatban, amelyet többek között Donald Trump amerikai elnök is meghallgatott.

 

