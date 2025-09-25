Zelenszkij megfenyegette Putyint: az ukrán elnök egész Oroszországot elpusztítaná

Zelenszkij az Axios YouTube-csatornájának adott interjúban egy újságíró kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: „Ha lesznek ilyen fegyvereink, használni fogjuk őket. (…) Azoknak, akik a Kremlben dolgoznak, tudniuk kell, hol vannak a bunkereik. Ha nem állítják le a háborút, így is-úgy is szükségük lesz rájuk.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Zelenszkij fenyeget

Zelenszkij ezzel nyíltan megfenyegette az orosz vezetést, amerikai fegyverekkel való támadással riogatva Moszkvát.

Az interjúban az ukrán elnök arról is beszélt, hogy hajlandó lemondani posztjáról a konfliktus befejeztével, és jelezte: tűzszünet esetén kész jelzést adni a parlamentnek, hogy megkezdjék a választások előkészítését.