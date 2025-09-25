Hírlevél

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Zelenszkij megfenyegette Putyint: az ukrán elnök egész Oroszországot elpusztítaná

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb veszélyes kijelentést tett: közölte, hogy ha az Egyesült Államoktól megkapják a nagy hatótávolságú fegyvereket, akkor azokat Oroszország ellen fogják bevetni.
Zelenszkij az Axios YouTube-csatornájának adott interjúban egy újságíró kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: „Ha lesznek ilyen fegyvereink, használni fogjuk őket. (…) Azoknak, akik a Kremlben dolgoznak, tudniuk kell, hol vannak a bunkereik. Ha nem állítják le a háborút, így is-úgy is szükségük lesz rájuk.”

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP

Zelenszkij fenyeget

Zelenszkij ezzel nyíltan megfenyegette az orosz vezetést, amerikai fegyverekkel való támadással riogatva Moszkvát.

Az interjúban az ukrán elnök arról is beszélt, hogy hajlandó lemondani posztjáról a konfliktus befejeztével, és jelezte: tűzszünet esetén kész jelzést adni a parlamentnek, hogy megkezdjék a választások előkészítését.

 

