Rendkívüli

Küszöbön a világháború: brutális fegyvereket kért Zelenszkij Trumptól

Moszkva

Zelenszkij ott támadott volna Putyinra, ahol a legjobban fáj – most hebeg-habog

Sokkoló, ami kiderült! Volodimir Zelenszkij cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök állítólag azt mondta volna neki telefonon, hogy „üssön" Putyin orosz elnök „házán”.
MoszkvaTrumpAxiosUkrajna

Az Axios portál újságírója az interjú során arról beszélt, hogy hallotta, miszerint Trump néhány héttel ezelőtt egyik telefonbeszélgetésében azt javasolta volna Zelenszkijnek, hogy Ukrajna „bombázza Putyin otthonát”.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

Zelenszkij tagadott

„Nem, ez nem igaz” – válaszolta Zelenszkij.

Júliusban a Financial Times a maga verzióját közölte Trump és Zelenszkij beszélgetéséről, amely szerint az amerikai elnök állítólag azt javasolta volna Kijevnek, hogy üssék Moszkvát és Szentpétervárt, hogy „rákényszerítsék Oroszországot a tárgyalásokra”. Ezt később a Fehér Ház cáfolta. A Fehér Ház szóvivője, Karolin Levitt közölte, hogy Trump nem szorgalmazott támadásokat Moszkva és Szentpétervár ellen.

