Ejha! Olga Szkabejeva orosz újságíró, tévés műsorvezető "szemétládának" nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Volodimir Zelenszkij

Szkabejeva közzétett egy részletet Zelenszkij beszédéből, amelyben azt állítja, hogy Putyin némettanára képes volt tudást adni neki ezen a területen, de nem tanította meg őt „európainak lenni”. „Micsoda egy szemétláda” – háborodott fel az újságíró.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök a Hajlandó Koalíció csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón
Fotó: Ludovic Marin / AFP

Ezt nem tette zsebre Zelenszkij

Korábban vált ismertté, hogy Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök burgonyával és szalonnával teli csomagot küldött Szkabejevának. A műsorvezető megígérte, hogy kisüti az ajándékokat, és megköszönte az államfőnek.

Ezt megelőzően Szkabejeva egyetlen szóval jellemezte az égő Kreml képét Zelenszkij irodájában, majd drogfüggőnek nevezte az ukrán elnököt.

 

