Szkabejeva közzétett egy részletet Zelenszkij beszédéből, amelyben azt állítja, hogy Putyin némettanára képes volt tudást adni neki ezen a területen, de nem tanította meg őt „európainak lenni”. „Micsoda egy szemétláda” – háborodott fel az újságíró.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök a Hajlandó Koalíció csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Ezt nem tette zsebre Zelenszkij

Korábban vált ismertté, hogy Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök burgonyával és szalonnával teli csomagot küldött Szkabejevának. A műsorvezető megígérte, hogy kisüti az ajándékokat, és megköszönte az államfőnek.

Ezt megelőzően Szkabejeva egyetlen szóval jellemezte az égő Kreml képét Zelenszkij irodájában, majd drogfüggőnek nevezte az ukrán elnököt.