Teljes pánikban Zelenszkij, sorra kapja a gyomrosokat szövetségeseitől

Az ukrán vezetés komoly aggodalommal figyeli, hogy több európai ország feladhatja a Kijevnek nyújtott katonai támogatást – értesült a Reuters hírügynökség diplomáciai forrásból. A hírek Volodimir Zelenszkij amerikai látogatásáról szóló tudósításban jelentek meg.

A forrás nem nevezte meg, pontosan mely államok készülnek a támogatás visszafogására, és azt sem, milyen formában történhetne ez meg. Az viszont egyértelmű, hogy Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerülhet, ha több nyugati partner kihátrál a háború további finanszírozásából.

A Reuters szerint „intenzív diplomáciai roham” eredményeként ugyan sikerült helyreállítani az amerikai hírszerzéssel való együttműködést és a fegyverszállításokat, de a lobbizás ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra sem hajlandó újabb szankciókat kivetni Oroszországra.

Egy volt magas rangú ukrán tisztviselő a hírügynökségnek úgy nyilatkozott: nem valószínű, hogy Trump valaha is szankciókat vezetne be Moszkvával szemben. Mint fogalmazott, a kérdésről folytatott tárgyalások „olyanok, mint egy szertartásos tánc” – szépnek tűnhetnek, de közben emberek halnak meg.