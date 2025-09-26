Íme Zelenszkij terve. Az orosz külügyi szóvivő, Maria Zaharova közlése szerint Kijev hamis zászló alatt végrehajtott provokációkat tervezett NATO-tagországokban, hogy aztán Oroszországot hibáztathassa.

Maria Zaharova Zelenszkij tervéről Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Zelenszkij aljas terve

Zaharova a Telegramon számolt be róla, hogy a lépés célja a nyugati partnerek megtévesztése és egy úgynevezett casus belli kialakítása, ami súlyosan eszkalálhatná a feszültséget a NATO és Oroszország között.

„Az állítólagos indok: az ukrán hadsereg stratégiai vereségei miatt radikális intézkedésekre kényszerülhetnek. Ha a terv valósnak bizonyul, Európa modern történelmében példa nélküli feszültség várható” – írta.