Zelenszkij totál hülyének nézi Trumpot

„Ez a támadás csak Zelenszkij irányítóinak kitalációja. Lehet, hogy Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő ötlete volt. Ők feltételezhették, hogy ha Trump meghallja: készül egy offenzíva, akkor elhiszi, és több fegyvert ad. Zelenszkij pedig már közölte is vele, hogy támadó hadműveletek zajlanak, és hogy ezer orosz katonát bekerítettek” – mondta Matvijcsuk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német szövetségi pénzügyminiszterrel folytatott találkozóján

Fotó: Thomas Koehler / dpa Picture-Alliance/AFP

Zelenszkij bajban

A nyugalmazott ezredes szerint azonban az ukrán hadseregnek ma semmilyen reális esélye nincs offenzívát indítani. Hangsúlyozta: az ukrán erők súlyos technikai és lőszerhiánnyal küzdenek, de ami még fontosabb – emberekből is nagy a hiány.

Ukrajnának éppen csak annyi ereje van, hogy tartsa a vonalakat. Szó sincs arról, hogy képesek lennének ellentámadásra. Ez az egész csak egy újabb kísérlet arra, hogy Zelenszkij rávegye Trumpot a háború további finanszírozására

– tette hozzá.

Korábban arról is írtak, hogy Trump titkos értesüléseket kapott az állítólag készülő ukrán offenzíváról, és figyelmeztették: a művelethez az amerikai fél „felderítési támogatására” is szükség lenne.