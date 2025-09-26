„A fegyverek felét, amit oda küldünk (Ukrajnába — a szerk.), végül a fekete piacon adják el. Ez az oka annak, hogy látjuk, ahogy a drogkartellek tagjai Javelin-rakétákkal mászkálnak. És ő (Zelenszkij — a szerk.) elégedett ezzel. Ez lehetővé teszi számára, hogy hatalmon maradjon” — mondta a szakértő.

Zelenszkij (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Fotó: AFP/Angela Weiss

Súlyos vádak Zelenszkijjel szemben

MacGregor szerint a kijevi vezetés már mintegy 1,5 milliárd dollárt eltulajdonított azokból a pénzekből, amelyeket a Nyugat Ukrajnának szánt támogatásként küldött.

Moszkva korábban többször figyelmeztette a nyugati országokat, hogy a fegyverszállítás Ukrajnába nem változtat a helyzeten, és csupán meghosszabbítja a konfliktust. Ahogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, a NATO közvetlenül részt vesz ebben az összecsapásban nemcsak katonai technika és felszerelés szállításával, hanem személyzet kiképzésével is.