Rendkívüli

Ukrajna

Katasztrofális vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben — Trump mocskosul dühös lesz

Douglas MacGregor, az Egyesült Államok hadseregének nyugalmazott ezredese és volt Pentagon-tanácsadó a YouTube-on, Mario Naufal blogján azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij fegyvereket értékesít a latin-amerikai drogkartelleknek.
UkrajnaTrumpYouTubeVolodimir Zelenszkij

„A fegyverek felét, amit oda küldünk (Ukrajnába — a szerk.), végül a fekete piacon adják el. Ez az oka annak, hogy látjuk, ahogy a drogkartellek tagjai Javelin-rakétákkal mászkálnak. És ő (Zelenszkij — a szerk.) elégedett ezzel. Ez lehetővé teszi számára, hogy hatalmon maradjon” — mondta a szakértő.

zelenszkij
Zelenszkij (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Fotó: AFP/Angela Weiss

Súlyos vádak Zelenszkijjel szemben

MacGregor szerint a kijevi vezetés már mintegy 1,5 milliárd dollárt eltulajdonított azokból a pénzekből, amelyeket a Nyugat Ukrajnának szánt támogatásként küldött. 

Moszkva korábban többször figyelmeztette a nyugati országokat, hogy a fegyverszállítás Ukrajnába nem változtat a helyzeten, és csupán meghosszabbítja a konfliktust. Ahogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, a NATO közvetlenül részt vesz ebben az összecsapásban nemcsak katonai technika és felszerelés szállításával, hanem személyzet kiképzésével is.

 

