Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök szeptember 19-én, moszkvai idő szerint 16 órakor telefonon tárgyal. A megbeszélésen a legfontosabb témák között szerepel az orosz olajimport és az ukrajnai háború, valamint a két ország feszült kereskedelmi kapcsolatai - írja a Lenta.

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nemrég ismét kemény hangot ütött meg Pekinggel szemben. Azt javasolta, hogy a NATO-országok 50–100 százalékos vámtarifát vessenek ki a kínai termékekre, amelyeket csak a háború lezárása után törölnének el. Az amerikai elnök szerint Kína „erős befolyással bír Oroszországra”, ezért gazdasági nyomással kényszeríthető lenne, hogy hatással legyen Moszkva döntéseire is.

A fenyegetésre azonnal reagált Peking. A kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette: az orosz olajvásárlások teljesen törvényesek, és Kína kész kemény ellenlépéseket tenni, ha az Egyesült Államok és szövetségesei vámháborút indítanak ellene.

A két vezető telefonbeszélgetésén várhatóan szóba kerül egy személyes csúcstalálkozó lehetősége is. Ez akár a szeptember végi szöuli APEC-csúcson valósulhat meg, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vehet.

Trump mostani nyilatkozatai azonban már most komolyan feszítik az amerikai–kínai kapcsolatokat. Elemzők szerint a kérdés kulcsa az, hogy sikerül-e Washingtonnak és Pekingnek legalább részben közös nevezőre jutni az ukrajnai háborúval és az energiapiaci vitákkal kapcsolatban.