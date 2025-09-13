Váratlan fordulat, Zelenszkij bejelentette, hogy készen áll

„Az Egyesült Államok képes rákényszeríteni [Vlagyimir] Putyint a párbeszédre. Ez lehetne egy vezetői találkozó bármilyen formátumban. Készen állunk Trump elnök javaslatára: lehet háromoldalú, majd kétoldalú formátum, vagy fordítva. De vezetőknek kell ülniük az asztalnál, nem technikai csapatoknak” – írta az ukrán államfő.

A lap felidézi, hogy Trump augusztus 30-án közölte, hogy Washington, Moszkva és Kijev részvételével háromoldalú csúcstalálkozót szerveznek. Ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy külön, Putyin és Zelenszkij közötti megbeszélésre is sor kerülne. Az amerikai elnök hangsúlyozta: nem kíván csapatokat küldeni vagy közvetlenül finanszírozni Ukrajnát, támogatása a NATO fegyverellátására és Európa támogatására korlátozódik.

Szeptember 9-én Trump arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus lezárása „az Egyesült Államok számára a legegyszerűbb ügy” lehetne, a helyzetet azonban „az államfők szintjén tapasztalható kölcsönös ellenségeskedés” bonyolítja meg Putyin és Zelenszkij között.