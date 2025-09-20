Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

„Nálunk működik a légvédelem — lelövünk mindent, ami ránk és Lengyelország felé tart. És Lengyelország is lelövi repülőgépekkel mindazt, ami rájuk vagy ránk repül” — mondta Zelenszkij az Ukrinform szerint.

Zelenszkij kockázatos javaslata mindent megváltoztathat

Fotó: Jens Büttner / dpa Picture-Alliance/AFP

Szerinte Románia is hasonlóképpen járhatna el. Ugyanakkor Zelenszkij megjegyezte, hogy Kijev más államokra nem számít.

Zelenszkij bejelentette továbbá, hogy a Szárazföldi Erők soraiba modern, rohamtípusú alakulatokat hoznak létre. A döntést — amelyben szerepet kap a drónkomponens is — már meghozták; az elnök szerint „tízen belül minden működni fog”.