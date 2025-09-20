Hírlevél

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

Zelenszkij Lengyelországot és Romániát is felszólította: közösen lőjék le a drónokat, amelyek Ukrajna fölött repülnek — számol be az Ukrinform.
„Nálunk működik a légvédelem — lelövünk mindent, ami ránk és Lengyelország felé tart. És Lengyelország is lelövi repülőgépekkel mindazt, ami rájuk vagy ránk repül” — mondta Zelenszkij az Ukrinform szerint.

Zelenszkij kockázatos javaslata mindent megváltoztathat
Fotó: Jens Büttner / dpa Picture-Alliance/AFP

Zelenszkij legújabb ötlete veszélyes következményekkel járhat

Szerinte Románia is hasonlóképpen járhatna el. Ugyanakkor Zelenszkij megjegyezte, hogy Kijev más államokra nem számít.

Zelenszkij bejelentette továbbá, hogy a Szárazföldi Erők soraiba modern, rohamtípusú alakulatokat hoznak létre. A döntést — amelyben szerepet kap a drónkomponens is — már meghozták; az elnök szerint „tízen belül minden működni fog”.

 

