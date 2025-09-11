Újabb nagy Ő? Zoë Kravitzra ismét rátalált a szerelem

Zoë márciusban lett a híres londoni és New York-i ékszertervező első nagykövete. Az eseményen Zoë Kravitz mellett számos sztár felbukkant, köztük Shailene Woodley, Laura Dern, Olivia Palermo és Sabrina Dhowre Elba – írja a Daily Mail.

Zoë Kravitz ismét hódít

Fotó: Phil Lewis

Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata egyre komolyabb

Zoë megjelenése különösen figyelemfelkeltő, mert új párja, Harry Styles nemrég találkozott édesapjával, Lenny Kravitzcel. A találkozóra egy olasz étteremben került sor, ami csak tovább táplálta a pletykákat a kapcsolat komolyságáról.

Harry és Zoë többször is együtt mutatkoztak kézen fogva New York utcáin,

és közös utazásokon is látták őket. Bár Harry általában nem szereti címkézni kapcsolatait, barátaik szerint most valóban komolyabb dologról lehet szó. Egy bennfentes úgy nyilatkozott, hogy „ez kezd többé válni, akár akarják, akár nem”.

Harry Styles and Zoë Kravitz holding hands in coordinated outfits while out on a coffee run? My dream date, cute 😭 pic.twitter.com/X7WWZpGnq0 — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) September 5, 2025

Ismerőseik úgy vélik, már nem a rövid kalandok időszakát élik, hanem nyitottak valami tartósabbra. Zoë és Harry közti kémia szemmel látható, amit a közeli barátok is „különlegesnek” tartanak. A gyémántbemutató estje így egyszerre volt divatesemény és újabb bizonyíték a sztárpár erősödő kapcsolatára.

Nemrég még Channing Tatumhoz akart hozzámenni

Zoë Kravit és Channing Tatum életében úgy gondolták a 2025-ös év fontos dátum lesz, ugyanis a sztárpár ekkor tervezte kimondani egymásnak a boldogító igent, amit még a színésznő édesapja, Lenny Kravitz árult el egy interjúban. Az eljegyzés után esküvőre készültek, azonban mindenkit megleptek, amikor váratlanul szakítottak, hiszen úgy látszott, hogy minden rendben van közöttük.

Zoë Kravitz és Channing Tatum már az esküvőt tervezték

Fotó: Chris Delmas / AFP

Austin Butler is képben volt

Később arról szóltak a pletykák, hogy Cindy Crawford lányának volt párjával, Austin Butlerrel jött össze. Egy bennfentes elárulta, hogy Butler és Kravitz egy filmforgatáson jött össze, ahol egyébként szerelmespárt alakítanak.