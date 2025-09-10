Bajban vannak a németek, de már megtalálták a megoldást

Németországban a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés 127,7 milliárd kilowattórára csökkent - írja a Focus online. A zöldenergia-visszaesést elsősorban a szél hiánya idézte elő, de a csökkenésnek nyilvánvalóan más okai is voltak. A szélenergia-termelés 18,1 százalékkal esett vissza, de továbbra is a legfontosabb energiahordozó maradt a teljes termelés 27,2 százalékával.

A zöldenergia-visszaesést többek között szénerőművel pótolják (illusztráció) – Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Alternatív megoldások a zöldenergia-visszaesésre

A napenergia ezzel szemben 27,9 százalékkal nőtt, 39,3 milliárd kilowattórát termelve, a teljes villamosenergia-termelés 17,8 százalékát adva. A kieső zöldáramot a szén- és gázerőművek pótolták, hiszen a szén 50,3 milliárd, a földgáz 35,8 milliárd kilowattórát termelt.

Az első félévben Németország több áramot importált (37,8 milliárd kWh), mint amennyit exportált (29,5 milliárd kWh).

Ez a statisztika az országos hálózatba táplált energiát mutatja, nem számít bele a helyben felhasznált ipari vagy háztartási áram.

A német kormány eltökélt célja, hogy 2030-ra a villamosenergia-termelés 80 százaléka megújuló forrásból származzon. A mostani adatok rámutatnak: a szélenergia-ingadozás miatt további fejlesztésekre, tárolókapacitások bővítésére és hálózatfejlesztésre van szükség a stabil ellátás érdekében.

