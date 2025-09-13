Ha ezt a zöldséget eszi, akkor nagy baja már nem lehet

A zöldségek rendszeres fogyasztása nélkülözhetetlen a jó közérzethez és a hosszú távú egészséghez. A hagyma erősíti a szívet, a gomba támogatja az immunrendszert, a káposzta javítja az emésztést és a sorhoz csatlakozik a brokkolini is, amely egyre több háztartásban és étteremben jelenik meg - írja az USA TODAY.

A brokkolini a zöldségek új sztárja. Fotó: Unsplash

Miért különleges a brokkolini?

A brokkolini a brokkoli és a kínai kel keresztezéséből született Japánban, az 1980-as évek végén. Ma már egész évben elérhető a boltokban, és különleges, zsenge szárainak és enyhébb ízének köszönhetően sokak kedvence lett. Nemcsak köretként, hanem tésztákban, rizses ételekben vagy akár pizzafeltétként is megállja a helyét.

A zöldségek közül a brokkolini különösen kiemelkedik C- és K-vitamin-tartalmával.

Emellett gazdag kalciumban, káliumban és vasban, valamint több B-vitaminban is, amelyek az idegrendszer és az energiaszint működését segítik. Rosttartalma pedig segíti az emésztést és a vércukorszint szabályozását.

Zöldségek új köntösben: Lehet minden nap brokkolinit enni?

A zöldségek között a brokkolini különösen jótékony, de túlzott fogyasztása puffadást okozhat az érzékenyebb gyomrúaknál. Pajzsmirigyproblémák esetén sem ajánlott nagy mennyiségben.

Ha figyelünk ezekre, bátran beilleszthető a mindennapi étrendbe. Egy adag mindössze 35 kalóriát tartalmaz, viszont több mint 5 gramm rostot biztosít, így fogyókúra idején is remek választás.