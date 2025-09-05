Durva: azonnal lefotózza a webkamerája, ha pornót néz!

Figyelmeztetnek a szakértők, hogy egy új vírus terjed! A zsaroló vírus új szintre emeli a magánszféra megsértését, képernyő- és webkameraképekkel fenyegetve az áldozatokat, akik véletlenségből rátévednének egy pornóoldal tartalmaira.

Zsaroló vírus fenyeget a webkamerán át (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Pornóoldalak megnyitásakor támad a zsaroló vírus

A Proofpoint biztonsági szakértői a Stealerium nevű kártevőt vizsgálták, amely május óta terjed e-mailes csalási kampányokban. A zsaroló vírus nemcsak jelszavakat és banki adatokat lop, hanem pornóoldalak megnyitásakor azonnal képernyőfotót és webkamerás felvételt készít. Az így készült képeket a támadókhoz küldi, akik zsarolással fenyegethetik az áldozatokat.

Ez a magánszféra megsértésének egy újabb szintje

– mondta Selena Larson, a Proofpoint kutatója. A szakemberek több tízezer e-mailben azonosították a vírust, amelyet hamis számlák és fertőzött linkek segítségével terjesztettek. Maga a kártevő nyílt forráskódú, a Githubon is elérhető, készítője pedig cinikusan csak annyit írt:

Mindenki saját felelősségére használja.

Emiatt még veszélyesebb, hiszen szinte bárki hozzáférhet.

A fertőzés után a zsaroló vírus Telegramon és Discordon keresztül küldi a lopott adatokat. A kutatók szerint a sextortion – amikor a felhasználóról állítólagos intim képek kerültek zsarolók birtokába – különösen fenyegető.

A sextortionról bővebben a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján tájékozódhat.

Bár igazolt áldozatról még nem tudni, a funkció önmagában arra utal, hogy valós támadásokban is bevethették.

A jelenség illeszkedik abba a trendbe, hogy kisebb hackercsoportok inkább magánszemélyeket próbálnak megfélemlíteni, mint nagyvállalatokat.

Nem hatalmas cégeket próbálnak meg kifosztani, hanem embereket, akik szégyenükben valószínűleg nem is jelentenék az esetet

– figyelmeztetett Larson. A zsarolás ilyen automatizált formája eddig gyakorlatilag ismeretlen volt.

Az eredeti cikk a Wired.com oldalán jelent meg.