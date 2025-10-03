Hamarosan megtudjuk, rejtélyes csillagközi látogató jön-e ki a Nap mögül

Hírlevél

Csillagászok világszerte figyelik, ahogy a titokzatos objektum hamarosan kilép a Nap mögül. Egyesek szerint csak egy különös üstökös, mások viszont úgy vélik, akár egy idegen űreszköz is lehet a 3I/ATLAS.
A tudósok lázban égnek, mert a következő órákban kiderül, mi is valójában a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum, amely október 29-én éri el legközelebbi pontját a Naphoz.

Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.
Lázban tartja a tudósokat a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum
Fotó: OpenAI DALL-E

A legtöbb tudós szerint természetes eredetű üstökösről van szó, de néhány kutató – köztük Avi Loeb harvardi fizikus – azt gyanítja, hogy a hárommérföldes test akár mesterséges szerkezet, űrhajó is lehet, amely épp pályamódosítást hajt végre. 

Loeb elmélete szerint a 3I/ATLAS egy úgynevezett Oberth-manővert hajthat végre, vagyis a Naphoz közel gyorsíthat fel legnagyobb hatékonysággal – ami szerinte intelligens irányítást sejtetne. Az eddigi megfigyelések azonban inkább üstökösszerű viselkedést mutatnak: gáz- és porfelhőt, valamint csóvát, amely nemrég irányt is váltott – írja a Daily Mail.

A 3I/ATLAS szokatlanul kevés anyagot veszít

Mindenesetre a rejtélyt tovább fokozza, hogy a 3I/ATLAS szokatlanul kevés anyagot veszített, és nikkelgázt bocsát ki vas nélkül – ami eddig ismeretlen az üstökösök között, viszont ipari ötvözetekre jellemző. Más szakértők, például az osztrák Michael Jäger, mindezt természetes jelenségnek tartják. Szerinte az objektum viselkedése eddig pontosan megfelel egy nagy, de átlagos üstökösnek. Amikor a 3I/ATLAS most kilép a Nap mögül, a csillagászok figyelme minden mozdulatára irányul – hiszen egy apró pályaváltozás is eldöntheti, vajon csillagporból vagy mérnöki kézből született-e a titokzatos látogató.

Honnan jött a 3I/ATLAS?

Ahogy az Origo is megírta, a csillagászok úgy vélik, a 3I/ATLAS a Tejútrendszer középső régiójából származik, és egy gravitációs zavar vethette ki eredeti pályájáról. Most a Nap mögött halad, de holnap talán már okosabbak leszünk.

Készen áll a NASA

Mindenesetre a Manhattan méretű üstökös miatt most készenlétben áll a NASA és a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat. Nem meglepő, hogy a 3I/ATLAS üstökös különös viselkedése világszerte felkeltette a szakértők figyelmét. Az amerikai tudósok nem zárják ki, hogy idegen technológia állhat a háttérben.

 

