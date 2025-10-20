A CIA végre megszólalt az 51-es körzetben élő földönkívüliekről

Az 51-es körzet évtizedek óta az UFO-rajongók és az összeesküvés-elmélet-hívők kedvenc témája. Most azonban a CIA is előállt a saját verziójával – és a mesterséges intelligencia segítségével készült képek még több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.

A CIA a mesterséges intelligencia segítségével alkotott képeket az 51-es körzetben élő földönkívüliekről (illusztráció)Fotó: BBC Science Focus

A CIA is megszólalt az 51-es körzetről

58 év hallgatás után nyilvánosan is elismerte a CIA, hogy a nevadai sivatagban működő katonai létesítmény valóban létezik. Bár az 51-es körzetet már 1955-ben létrehozták, eredetileg a Lockheed U-2 kémrepülő tesztelésére, a hivatalos megerősítésre egészen 2014-ig kellett várni.

Most azonban az amerikai titkosszolgálat a mesterséges intelligencia segítségével olyan képeket tett közzé, amelyek állítólag megmutatják, hogyan nézhetnek ki a földönkívüliek.

A digitális illusztrációk az Express US és a Daily Express US közreműködésével készültek, és különféle „idegen fajokat” ábrázolnak – a klasszikus, nagy fejű, hatalmas szemű lényektől egészen az emberszerű, humanoid alakokig.

Az új képek földönkívüliekről nemcsak az UFO-hívőket, hanem a laikusokat is megdöbbentették. Néhány ábrázoláson az idegenek még napszemüveget is viselnek, mintha valóban a nevadai napfény ellen védekeznének – írja a Daily Express, aminek az oldalán a képeket is megtekintheti.

Nem tudhatjuk, mi lehetett a kiszivárogtatás oka. Elképzelhető, hogy így akarják elleplezni az 51-es körzetben zajló titkos kísérleteiket, de az is lehet, hogy nem szeretnék, ha ismét megpróbálna bejutni egy csapat – ezzel is hátráltatva a földönkívüliek és a Loch Ness-i szörny közötti barátságos futballmérkőzés békés lefolyását.