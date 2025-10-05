Káros lehet az 5G? Íme a friss nemzetközi vizsgálatok eredményei

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által készített nagyszabású elemzés több mint hatvan kutatást vizsgált át az elmúlt három évtizedből. A kutatók azt keresték, van-e összefüggés a mobiltelefon-használat, a bázisállomások közelsége és a daganatos megbetegedések között. Az eredmények egyértelműek: eddig semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy az 5G vagy korábbi mobilhálózatok növelnék a daganatok kockázatát.

5G: Tények és tévhitek

Fotó: Pexels

Ez sokak számára megnyugtató, hiszen az egyik legnagyobb félelem éppen az volt, hogy az 5G káros lehet az egészségre.

A tudomány jelenlegi állása szerint az 5G nem káros az egészségre.

Új kutatások Európában: a GOLIAT projekt

Az Európai Unió a Horizon Europe keretében indította el a GOLIAT projektet, amely tizenkét ország kutatóinak összefogásával vizsgálja az 5G hatásait. A program egyik különlegessége, hogy nemcsak laboratóriumi kísérletekre épít, hanem a mindennapi élethelyzetekben is gyűjt adatokat.

A kutatások kiterjednek az idegrendszeri hatásokra, a sejtszintű folyamatokra, valamint arra is, hogyan befolyásolják az emberek egészségét az 5G-vel kapcsolatos félelmek.

Az 5G magasabb frekvencián működik, és sűrűbben telepített antennákat igényel. Emellett irányított sugárnyalábokat alkalmaz (beamforming), ami eltér a korábbi mobilgenerációk működésétől. Bár állatkísérletekben előfordultak aggasztó eredmények, nagyléptékű humán vizsgálatokban nem sikerült igazolni komoly egészségügyi kockázatokat.

Nyitott kérdések és bizonytalanságok

Hosszú távú hatások: az 5G csak néhány éve elérhető, így a 20–30 éves folyamatos használat következményeit még nem ismerjük.

Magasabb frekvenciák: új kérdéseket vethetnek fel a bőrre, szemre vagy idegrendszerre gyakorolt hatásokkal kapcsolatban.

Nem daganatos panaszok: néhány kisebb vizsgálat fejfájásról és alvászavarról számolt be, de ezek okait nehéz bizonyítani.

Szabályozás: a jelenlegi határértékek a hőhatásokra épülnek, ám ha más mechanizmusok is igazolódnának, új szabályozásra lehet szükség.

Hogyan csökkenthető a kitettség?

Bár a tudomány jelenlegi állása szerint nincs ok aggodalomra, néhány egyszerű módszerrel minimalizálhatjuk a kitettséget: