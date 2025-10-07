7 éves kisfiú tragédiája: az anya a kocsiban aludt, miközben gyermeke meghalt

A 7 éves kisfiú tragédiája világszerte döbbenetet keltett: a kis Mazi Simmons fejével kilógott az autó ablakán, miközben édesanyja kábítószer hatása alatt, eszméletlenül feküdt az első ülésen. Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, a gyermeket már nem tudták megmenteni, az anyát pedig gyilkossággal és gyermekbántalmazással gyanúsították meg - írja a DailyMail.

A 7 éves kisfiú tragédiája: feje kilógott az autó ablakán, miközben anyja kábítószer hatása alatt aludt.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A 7 éves kisfiú tragédiája: droghatás alatt hagyta magára gyermekeit az anya

A vizsgálatok kimutatták, hogy Grace szervezetében opioidok és THC voltak. A nő elaludt a kocsiban, miközben három gyermeke is ott volt vele – közülük kettő túlélte a borzalmas éjszakát. A rendőrök szerint az anya már előző este is magára hagyta gyermekeit az autóban.

A kisfiú keresztanyja, Karion Bickham adománygyűjtést indított, amelyben leírta: Mazi nem az első gyermeke volt, akit az anya elveszített. Korábban egy kislánya, Jordice is meghalt. A család szerint Mazi tele volt élettel és szeretettel, mindig mosolyt csalt mások arcára.

Énekesnői karrierben reménykedett az anya

Kandice Grace „KKokaine Kandi” néven amatőr zenei karriert épített, és kozmetikai vállalkozást is indított. Egyik YouTube-videója közel hétezer megtekintést gyűjtött. Most azonban a 7 éves kisfiú tragédiája miatt bíróság elé kell állnia.

A közel múltban az Oktoberfestett rázta meg egy tragédia.