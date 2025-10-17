Kiderült, hol van a titkos kocsmája A Gyűrűk Ura sztárjának

A Temze partján, pár sarokra a modern felhőkarcolóktól, egy több mint 500 éves kocsma tulajdonosa a világhírű angol színész, Sir Ian McKellen. A közönség leginkább a Gyűrűk Ura trilógiában ismerhette meg Gandalf megtestesítőjeként. A The Grapes nevű pub túlélte a nagy londoni tüzet, a világháborúkat, és még mindig tele van élettel. A polcokon Dickens-regények, a falakon olajfestmények, akvarellek és régi térképek láthatók, az ablakból pedig a Temzére és a Canary Wharf üzleti negyed fényeire nyílik csodálatos kilátás, számolt be róla Mirror, ahol képeket is láthat a kocsmáról.

A 86 éves Sir Ian McKellent (balra) leginkább a Gyűrűk Ura Gandalfjaként ismerik – Fotó: P.Vinet/New Line Cinema / Entertainment Pictures

A legendás kocsma vendégei között megfordult az 1500-as évek végén, az 1600-as évek elején Francis Bacon filozófus, 1660-as években Samuel Pepys politikus, az 1800 évek derekán Charles Dickens, míg az 1800-as évek vége és az 1900-as évek elején Oscar Wilde és Arthur Conan Doyle írók is. Évszázadokkal ezelőtt pedig a pub előtti kikötőből indultak a hajók az Újvilág felé.

Drága a Gyűrűk Ura sztárjának a kocsmája

Mivel ez úgymond nem egy füstös sarki ivó, az árak is ennek megfelelőek. Az angolok egyik kedvenc étele, a fish and chips (rántott hal sült krumplival) 18,50 fontba (8300 Ft) kerül, ami egyébként londoni viszonylatban nem kiugróan magas összeg. Egy korsó Guinness-sör 6,15 font (2760 Ft), ami viszont még Angliában is drágának számít. Az igazi időutazás egyébként a kocsma emeleti szintjén fogadja a látogatókat. Itt gyertyafény, régi könyvek, és olyan érzés keríti az embert a hatalmába, mintha egy másik korba csöppent volna.

Korábban az Origón is írtunk arról, hogy a már 86 esztendős Sir Ian McKellen is minden bizonnyal szerepet kap majd a Gyűrűk Ura folytatásában.