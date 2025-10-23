A tudósok megerősítették: nem véletlen, hogy a nők tovább élnek

A Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet kutatói több mint 1100 emlős- és madárfaj életadatait vizsgálták meg, hogy kiderítsék, miért öregszenek különböző ütemben a hímek és a nőstények. Az elemzésből kiderült: a nőstények az emlősök 72 százalékánál tovább élnek, míg a madaraknál épp fordítva – ott a hímek élettartama hosszabb az esetek 68 százalékában. A különbség nem a környezeti hatásokban, hanem a genetikában gyökerezik – írja a Focus cikke. Az úgynevezett heterogaméta-elmélet szerint az a nem, amelynek két különböző nemi kromoszómája van, hajlamosabb a genetikai hibákra. Az emlősöknél ez a hím (XY), míg a madaraknál a nőstény (ZW). A két X-kromoszómával rendelkező nőstények könnyebben ellensúlyozzák a hibákat – ezért is a nők tovább élnek.

Egy friss kutatás szerint a nők tovább élnek, mert az evolúció genetikailag is a hosszabb életre „programozta” őket

Fotó: Unsplash

A nők tovább élnek? A kutatók az állatvilágban találták meg a választ

A kutatók szerint a nemi versengés is döntő szerepet játszik az élettartamban. Azoknál a fajoknál, ahol a hímek erősen rivalizálnak a nőstényekért – például testmérettel, aganccsal vagy színes tollazattal –, a férfiak vagy hímek általában rövidebb életre számíthatnak. Ezek az energiát felemésztő jellemzők ugyanis növelik a sebezhetőséget és a halálozási kockázatot.

A madaraknál viszont sok faj monogám életet él, és a szülői gondoskodás egyenlően oszlik meg. Így a hímeknél is magasabb lehet az átlagéletkor – a különbség tehát nem biológiai szükségszerűség, hanem az életmód eredménye is lehet.

A kutatás arra is rámutatott, hogy az anyai gondoskodás hosszabb élettel járhat együtt. Az emlősöknél a nőstények – és így az emberek esetében a nők – több energiát fektetnek utódaik felnevelésébe, ami evolúciós előnyt jelent. Aki tovább él, több eséllyel biztosítja utódai túlélését. Ez a biológiai ösztön is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nők tovább élnek.

Még a környezeti tényezők kiiktatásával, például állatkerti körülmények között is megfigyelhető volt a különbség, csak kevésbé élesen. Az orvoslás fejlődése ugyan csökkenti a nemek közötti különbséget, de teljesen megszüntetni nem tudja – ahogy a kutatók is hangsúlyozzák: az evolúció nem felejt.