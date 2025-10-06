Súlyos tragédia, több bányász is meghalt egy földcsuszamlás miatt – videó

A földcsuszamlás okozta katasztrófa még szeptember elején történt Indonéziában, de eddig eltűntként kezelték az áldozatokat, holttestüket most találták meg.
A Grasberg bányához tartozó tárnát annak idején több százezer tonnányi sár és latyak öntötte el.
Az X-en közzétettek egy videót, ahol jól látszik, ahogy a sár beömlik a bányába.
A közlemény szerint az amerikai üzemeltetők - az indonéz kormánnyal szoros együttműködésben - még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. A tárnában a földcsuszamlás óta szünetelt a termelés.
A Grasbergről hat éve még annak kapcsán írt az Origo, hogy a világ öt legnagyobb aranybányája közé tartozik.