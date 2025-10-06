Súlyos tragédia, több bányász is meghalt egy földcsuszamlás miatt – videó

A földcsuszamlás okozta katasztrófa még szeptember elején történt Indonéziában, de eddig eltűntként kezelték az áldozatokat, holttestüket most találták meg.

Emberek aranyat keresnek a földcsuszamlás helyszínén, a Grasberg bányánál – Fotó: Helena Kobogau/AFP

Sár és latyak öntötte el a bányát a földcsuszamlás során

A Grasberg bányához tartozó tárnát annak idején több százezer tonnányi sár és latyak öntötte el.

Az X-en közzétettek egy videót, ahol jól látszik, ahogy a sár beömlik a bányába.

My prayers to the seven poor workers from Freeport Indonesia, who have been trapped for a week in the underground mine in the Grasberg Block Cave Underground area in Tembagapura, Mimika, Papua. pic.twitter.com/cETmosNEpH — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) September 15, 2025

A közlemény szerint az amerikai üzemeltetők - az indonéz kormánnyal szoros együttműködésben - még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. A tárnában a földcsuszamlás óta szünetelt a termelés.

A Grasbergről hat éve még annak kapcsán írt az Origo, hogy a világ öt legnagyobb aranybányája közé tartozik.