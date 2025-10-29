Abortuszra akarták kényszeríteni a világhírű énekesnőt

Melanie Blatt elmondása szerint, amikor bejelentették a hírt, hogy ő és bandatársa, Nicole Appleton is terhes, senki sem gratulált nekik – a reakció inkább félelem és pánik volt. Sőt, egyenesen azt kérték tőluk, hogy menjenek el abortuszra, számolt be a történtekről a dailymail.co.uk.

Melanie Blatt és Nicole Appleton egyszerre lettek terhesek a 90-es években, a menedzsereik azt kérték tőlük, végezzenek abortuszt – Fotó: JAMES SHAW / NurPhoto

Nem örömöt láttam az arcokon, hanem rémületet. Tudták, hogy minden meg fog változni. Amikor Los Angelesbe repültünk, a menedzserünk a reptéren szó szerint azt mondta: ‘vetessétek el a gyerekeiteket’

– mesélte az énekesnő a dokumentumfilmben. Hozzátette, a vezetőség úgy vélte, a két terhesség „tönkretenné a karrierjüket”, és „a bandának vége lenne”.

Robbie Williams bánatára Nicole Appleton az abortusz mellett döntött

A másik All Saints-tag, Nicole Appleton abban az időben Robbie Williamsszel járt, és mint fentebb írtuk, szintén teherbe esett. Ám a kiadó nyomása miatt végül az abortusz mellett döntött. Olyan fájdalmas döntést hozott, amely évtizedekkel később is kísérti mindkettőjüket. A történetet Robbie Williams 2024-es életrajzi filmje, a Better Man is feldolgozta, amelyben Nicole történetét is bemutatták. A film egyik legmegrázóbb jelenete, amikor Nicole és Robbie közösen festik a gyerekszobát, majd a következő jelenetben a lányt az abortuszklinikán látjuk.

A legnehezebb rész Nicole története. Nézni azt, amin akkor keresztülmentünk, szívszorító. Nem én kényszerítettem őt erre, de borzasztó társa voltam. Teljesen elborított az alkoholizmusom és a függőségem. Nicole egy angyal – és a mai napig szégyellem magam, ha visszagondolok, hogy ebbe belementem

– árulta el Robbie Williams a Hello! magazinnak. Hozzátette, a vetítés után azonnal felhívta Nicole-t, és mindketten sírva fakadtak a telefonban.

A popsztár a film londoni premierjén nyilvánosan megköszönte az énekesnőnek, hogy hozzájárult történetük feldolgozásához.

Hihetetlenül bátor volt, hogy engedte, hogy ezt a fájdalmas részt is elmeséljük

– mondta Williams, mielőtt elénekelte a She’s The One című slágerét, amit neki ajánlott. A megható pillanatnál jelen volt a felesége, Ayda Field is, aki támogatóan mosolygott a háttérben.