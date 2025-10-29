Abortuszra akarták kényszeríteni a világhírű énekesnőt

Melanie Blatt elmondása szerint, amikor bejelentették a hírt, hogy ő és bandatársa, Nicole Appleton is terhes, senki sem gratulált nekik – a reakció inkább félelem és pánik volt. Sőt, egyenesen azt kérték tőluk, hogy menjenek el abortuszra, számolt be a történtekről a dailymail.co.uk.
Nem örömöt láttam az arcokon, hanem rémületet. Tudták, hogy minden meg fog változni. Amikor Los Angelesbe repültünk, a menedzserünk a reptéren szó szerint azt mondta: ‘vetessétek el a gyerekeiteket’
– mesélte az énekesnő a dokumentumfilmben. Hozzátette, a vezetőség úgy vélte, a két terhesség „tönkretenné a karrierjüket”, és „a bandának vége lenne”.
Robbie Williams bánatára Nicole Appleton az abortusz mellett döntött
A másik All Saints-tag, Nicole Appleton abban az időben Robbie Williamsszel járt, és mint fentebb írtuk, szintén teherbe esett. Ám a kiadó nyomása miatt végül az abortusz mellett döntött. Olyan fájdalmas döntést hozott, amely évtizedekkel később is kísérti mindkettőjüket. A történetet Robbie Williams 2024-es életrajzi filmje, a Better Man is feldolgozta, amelyben Nicole történetét is bemutatták. A film egyik legmegrázóbb jelenete, amikor Nicole és Robbie közösen festik a gyerekszobát, majd a következő jelenetben a lányt az abortuszklinikán látjuk.
A legnehezebb rész Nicole története. Nézni azt, amin akkor keresztülmentünk, szívszorító. Nem én kényszerítettem őt erre, de borzasztó társa voltam. Teljesen elborított az alkoholizmusom és a függőségem. Nicole egy angyal – és a mai napig szégyellem magam, ha visszagondolok, hogy ebbe belementem
– árulta el Robbie Williams a Hello! magazinnak. Hozzátette, a vetítés után azonnal felhívta Nicole-t, és mindketten sírva fakadtak a telefonban.
A popsztár a film londoni premierjén nyilvánosan megköszönte az énekesnőnek, hogy hozzájárult történetük feldolgozásához.
Hihetetlenül bátor volt, hogy engedte, hogy ezt a fájdalmas részt is elmeséljük
– mondta Williams, mielőtt elénekelte a She’s The One című slágerét, amit neki ajánlott. A megható pillanatnál jelen volt a felesége, Ayda Field is, aki támogatóan mosolygott a háttérben.
Nicole Appleton lelkét mérgezte a titkolózás
Nicole Appleton már 2002-ben megírta saját verzióját a Together című önéletrajzában, ahol őszintén beszélt arról, hogyan kényszerítették döntésre a menedzserek.
A titok annyira nyomasztott, hogy muszáj volt kiírnom magamból. A hallgatás megbetegít
– írta akkor az énekesnő, aki ezáltal végre megtalálta a lelki békéjét.
A popipar árnyoldala
Melanie Blatt vallomása újra rávilágít arra, milyen kegyetlen elvárások uralták a popipart a 90-es években. A siker érdekében a fiatal nőket a magánéletük feladására kényszerítettek. Az All Saints története tehát nemcsak a nosztalgiáról, hanem a popzene árnyoldaláról is szól – egy olyan korszakról, amikor a menedzserek szerint egy baba „karriergyilkosnak” számított.
Azt hittük, mindent elértünk. De senki sem figyelmeztetett, milyen árat kell fizetnünk érte
– mondta Melanie a dokumentumfilm végén.
Appleton a Prodigy alapítója mellett találta meg a boldogságot
Az egykori All Saints-tag, a kanadai származású Natalie Appleton a 2000-es évek elején megtalálta az igazi boldogságot, számoltunk be róla az Origón. Felhagyott addigi zaklatott életvitelével, 2002-ben hozzáment a Prodigy alapítójához, Liam Howletthez. 2004-ben pedig megszületett első közös, Appletonnak a második gyermeke, és pár azóta is együtt él Londonban.
Leonardo DiCaprio filmjéhez írt daluk nagyot hasított
Az Origo korábbi összeállításából kiderül, hogy 2000. februárjában az All Saints nevű banda két hétig vezette a brit zenei listákat a Pure Shores című dalával, amit a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült A Part című filmhez írtak.