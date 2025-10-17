Gyászol a rockvilág: elhunyt a KISS legendája

Hírlevél

Rendkívüli:

A rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakja, a KISS eredeti szólógitárosa 74 éves korában elhunyt. Ace Frehley halálhírét családja jelentette be, miután az ikont hosszú hetekig gépekkel tartották életben.
Ace FrehleyhalálhírKISS

A TMZ értesülései szerint Ace Frehley néhány héttel ezelőtt súlyos fejsérülést szenvedett, amikor elesett saját stúdiójában. Az esés következtében agyvérzést kapott, állapota pedig fokozatosan romlott. Az orvosok lélegeztetőre kapcsolták, ám a kezelés ellenére sem mutatott javulást, ezért a család nehéz döntésre kényszerült: lekapcsolták a gépekről. A zenész csütörtök este hunyt el – írja a TMZ.

Members of the rock band Kiss (from left to right): Ace Frehley, Paul Stanley, Peter Criss and Gene Simmons pose by the star they received during a Hollywood Walk of Fame ceremony 11 August 1999 in Hollywood, Ca. The group, known for their theatrical stage performances, has sold 80 million records over their 26 year career. AFP PHOTO/Vince BUCCI (Photo by VINCE BUCCI / AFP)
A 74 éves korában elhunyt Ace Frehley a KISS alapító gitárosa volt, aki a „The Spaceman” néven vált világhírűvé.
Fotó: VINCE BUCCI / AFP

Ace Frehley: a KISS űrfigurájától a szólókarrierig

Ace Frehley, a „The Spaceman” néven ismert gitáros 1973-ban csatlakozott a KISS-hez Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss oldalán. A zenekar egyik alapító tagjaként olyan klasszikusokban működött közre, mint a Rock and Roll All Nite, az I Was Made for Lovin’ You vagy a Detroit Rock City.
1982-ben kilépett a zenekarból alkotói és személyes konfliktusok miatt, majd saját együttest alapított Frehley’s Comet néven, amely 1984 és 1988 között működött. Később, 1996-ban visszatért a KISS nagy visszatérő turnéjára, és 2002-ig maradt a csapat tagja.

A zenész szólókarrierje során is maradandót alkotott: legismertebb slágerei között szerepel a Back in the New York Groove és az Into the Night. Az utóbbi években is aktívan koncertezett, mígnem egészségi állapota miatt kénytelen volt lemondani 2025-ös turnéját.

