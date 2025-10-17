Gyászol a rockvilág: elhunyt a KISS legendája

A TMZ értesülései szerint Ace Frehley néhány héttel ezelőtt súlyos fejsérülést szenvedett, amikor elesett saját stúdiójában. Az esés következtében agyvérzést kapott, állapota pedig fokozatosan romlott. Az orvosok lélegeztetőre kapcsolták, ám a kezelés ellenére sem mutatott javulást, ezért a család nehéz döntésre kényszerült: lekapcsolták a gépekről. A zenész csütörtök este hunyt el – írja a TMZ.

A 74 éves korában elhunyt Ace Frehley a KISS alapító gitárosa volt, aki a „The Spaceman” néven vált világhírűvé.

Fotó: VINCE BUCCI / AFP

Ace Frehley: a KISS űrfigurájától a szólókarrierig

Ace Frehley, a „The Spaceman” néven ismert gitáros 1973-ban csatlakozott a KISS-hez Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss oldalán. A zenekar egyik alapító tagjaként olyan klasszikusokban működött közre, mint a Rock and Roll All Nite, az I Was Made for Lovin’ You vagy a Detroit Rock City.

1982-ben kilépett a zenekarból alkotói és személyes konfliktusok miatt, majd saját együttest alapított Frehley’s Comet néven, amely 1984 és 1988 között működött. Később, 1996-ban visszatért a KISS nagy visszatérő turnéjára, és 2002-ig maradt a csapat tagja.

A zenész szólókarrierje során is maradandót alkotott: legismertebb slágerei között szerepel a Back in the New York Groove és az Into the Night. Az utóbbi években is aktívan koncertezett, mígnem egészségi állapota miatt kénytelen volt lemondani 2025-ös turnéját.