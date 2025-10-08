Ilyet még nem látott, Kína víz alá küldi a szervereit

Az energiaéhes adatközpontok nagy hőt termelnek, ezért egy kínai cég azt tervezi, hogy egy szervermodult a sanghaji partoknál a tengerbe süllyeszt, remélve, hogy ezzel enyhítheti a számítástechnika energiaigényét – számolt be a ScienceAlert. Ez a projekt egy alternatív technológiai infrastruktúra-kísérlet, amelynek ökológiai hatásait és kereskedelmi életképességét még vizsgálják.

Kína legújabb, víz alatti adatközpontja - Fotó: STR / AFP

Adatközpont a víz alatt: hűtés a tenger erejével

A világ weboldalai és alkalmazásai fizikai adatközpontokra támaszkodnak, és a mesterséges intelligencia növekvő használata jelentősen növeli az igényt.

A víz alatti működésnek eleve megvannak az előnyei

– mondta Yang Ye, a Highlander képviselője, amely állami építőipari vállalatokkal fejleszti a modult. A tengeri szervereket az óceánáramlatok tartják hűvösen, szemben a szárazföldi központok energiaigényes lég- vagy vízhűtésével. A Microsoft már 2018-ban tesztelte a technológiát Skócia partjainál, de a kínai projekt az egyik első kereskedelmi célú szolgáltatás a világon.

A modul olyan ügyfeleknek szolgál majd, mint a China Telecom és egy állami AI-számítástechnikai cég, és része a kormány törekvésének az adatközpontok szénlábnyomának csökkentésére.

A víz alatti létesítmények a hűtés energiafogyasztásának körülbelül 90 százalékát megtakaríthatják.

Környezeti kihívások

A kapszulát parton épített részekből szerelik össze, majd a tengerbe telepítik, szinte teljes egészében a közeli tengeri szélerőművekből nyert energiával működik. A szervereket üvegrészecskéket tartalmazó védőbevonat óvja a korróziótól, a karbantartást lift biztosítja a víz feletti szegmenssel.

A víz alatti adatközpontok hőhatása a környező vízre és a tengeri ökoszisztémákra még bizonytalan. Egyes fajokat vonzhat, másokat elriaszthat – erre nincs még elegendő kutatás.

A víz alatti létesítmények kiegészíthetik a hagyományos adatközpontokat, de nem helyettesítik teljesen azokat – valószínűleg bizonyos speciális szegmenseknek fognak szolgáltatást nyújtani.