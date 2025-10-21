Az agy nem öregszik – kutatók szerint ekkor van a szellemi csúcspont időszaka

Egy nemzetközi tanulmány szerint az emberi agy általános pszichológiai működése átlagosan 55 és 60 éves kor között tetőzik, mielőtt lassú hanyatlásnak indulna. Ez a felismerés új megvilágításba helyezi az idősebb munkavállalók és vezetők szerepét, akik ebben az életszakaszban gyakran érik el legjobb problémamegoldó és döntéshozó képességüket - írja a The conversation.com.

Így változik az agy évtizedről évtizedre (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Az agy érettsége: amikor a tapasztalat felülmúlja a gyorsaságot

A fiatal felnőttek gyorsabbak lehetnek a számításban és a memóriában, de az agy bizonyos területei – például az érzelmi stabilitás, a tudás, a morális ítélőképesség és az empátia – sokkal később fejlődnek ki teljes mértékben.

A kutatók 16 különböző pszichológiai tényezőt vizsgáltak, köztük:

a gondolkodást

az emlékezőképességet

a feldolgozási sebességet

a lelkiismeretességet

az érzelmi intelligenciát

Az eredmények szerint míg a logikai és memóriateljesítmény a húszas évektől lassan csökken, addig az önuralom, az erkölcsi gondolkodás és az ítélőképesség még a hetvenes éveinkben is javulhat.

Az életkor nem egyenlő a szellemi hanyatlással

A tanulmány rámutat:

a kor előrehaladtával az agy működése kiegyensúlyozottabbá válik.

Bár bizonyos mentális képességek, például a reakcióidő lassulhatnak, más funkciók – mint a döntéshozatal vagy a kritikai gondolkodás – éppen ekkor érik el csúcspontjukat.

Ez megmagyarázza, miért töltenek be sokan vezetői pozíciókat az ötvenes-hatvanas éveikben. A tapasztalat, az önismeret és a megfontolt döntések kombinációja olyan előnyt jelent, amit a fiatalabb korosztály gyorsasága önmagában nem tud pótolni.

A kutatók szerint itt az ideje, hogy a társadalom ne a kor előrehaladtát tekintse visszalépésnek,

hanem egyfajta mentális csúcspontnak.

Az agy ugyanis nemcsak fiatalon, hanem érett korban is képes a fejlődésre – csak más területeken.

