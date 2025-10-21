Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

agy

Az agy nem öregszik – kutatók szerint ekkor van a szellemi csúcspont időszaka

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan félnek az öregedéstől, mert azt hiszik, a kor előrehaladtával szellemi képességeik is hanyatlanak. A legújabb kutatások azonban ennek épp az ellenkezőjét mutatják: az agy bizonyos funkciói nemhogy nem romlanak, hanem épp a középkor végén érik el csúcspontjukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
agyegészségéletmód

Egy nemzetközi tanulmány szerint az emberi agy általános pszichológiai működése átlagosan 55 és 60 éves kor között tetőzik, mielőtt lassú hanyatlásnak indulna. Ez a felismerés új megvilágításba helyezi az idősebb munkavállalók és vezetők szerepét, akik ebben az életszakaszban gyakran érik el legjobb problémamegoldó és döntéshozó képességüket - írja a The conversation.com.

agy
Így változik az agy évtizedről évtizedre (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Az agy érettsége: amikor a tapasztalat felülmúlja a gyorsaságot

A fiatal felnőttek gyorsabbak lehetnek a számításban és a memóriában, de az agy bizonyos területei – például az érzelmi stabilitás, a tudás, a morális ítélőképesség és az empátia – sokkal később fejlődnek ki teljes mértékben.

A kutatók 16 különböző pszichológiai tényezőt vizsgáltak, köztük:

  • a gondolkodást 
  • az emlékezőképességet
  • a feldolgozási sebességet
  • a lelkiismeretességet 
  • az érzelmi intelligenciát 

Az eredmények szerint míg a logikai és memóriateljesítmény a húszas évektől lassan csökken, addig az önuralom, az erkölcsi gondolkodás és az ítélőképesség még a hetvenes éveinkben is javulhat.

Az életkor nem egyenlő a szellemi hanyatlással

A tanulmány rámutat: 

a kor előrehaladtával az agy működése kiegyensúlyozottabbá válik.

Bár bizonyos mentális képességek, például a reakcióidő lassulhatnak, más funkciók – mint a döntéshozatal vagy a kritikai gondolkodás – éppen ekkor érik el csúcspontjukat.

Ez megmagyarázza, miért töltenek be sokan vezetői pozíciókat az ötvenes-hatvanas éveikben. A tapasztalat, az önismeret és a megfontolt döntések kombinációja olyan előnyt jelent, amit a fiatalabb korosztály gyorsasága önmagában nem tud pótolni.

A kutatók szerint itt az ideje, hogy a társadalom ne a kor előrehaladtát tekintse visszalépésnek, 

hanem egyfajta mentális csúcspontnak.

Az agy ugyanis nemcsak fiatalon, hanem érett korban is képes a fejlődésre – csak más területeken.

Az agy működésével kapcsolatban részletesebben itt tájékozódhat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!