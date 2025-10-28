Meglepő felfedezés: az agy öregedése az egyik nemnél gyorsabb

A legújabb idegtudományi kutatás szerint a férfi agy öregedése gyorsabb, mint a női, noha az Alzheimer-kór és más neurodegeneratív betegségek továbbra is főként a nőket sújtják. Az MRI-vizsgálatok több mint 12 000 agyfelvétel elemzésén alapultak, és kimutatták, hogy a férfiaknál a kéreg elvékonyodás mértéke és az agytérfogat-csökkenés nagyobb – számol be az Euro news.

Az agy öregedése során eltérő ütemben csökken a férfiak és nők agytérfogata

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Férfi agy öregedése: miért gyorsabb az agyzsugorodás?

A posztcentrális kéreg változása, amely az érzékelésért felel, férfiaknál évente 2%-os zsugorodást mutatott, míg nőknél csupán 1,2%-ot. A női agyban ugyanakkor gyakoribb a kamratágulat, ami az öregedés természetes kísérőjelensége. A kutatás szerint a memória régiók hanyatlása, különösen a hippocampus környékén, szintén erőteljesebb férfiaknál.

Alzheimer kockázat nők: a lassabb zsugorodás ellenére miért gyakoribb?

Bár a férfiaknál látványosabb a gyorsabb agyzsugorodás, a demencia előfordulása nem őket érinti leginkább. Az Alzheimer kockázat nőknél kétszerese a férfiakéhoz képest. A kutatók ezt a menopauza utáni hormonális változás hatásával, a POE e4 gén jelenlétével és a hosszabb élettartam különbség okával magyarázzák.

A szakértők az agy védelme érdekében a mediterrán étrend, a rendszeres testmozgás és a megfelelő alvás szerepét hangsúlyozzák, amelyek hozzájárulhatnak az agyi plaszticitás és a memória megőrzéséhez, valamint késleltethetik a demencia kialakulását.

