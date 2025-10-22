Hihetetlen videó! Agyműtétje közben klarinétozik egy Parkinson-kóros nő

A londoni King’s College Hospital orvosai egy rendkívüli agyműtét során segítettek Denise Baconnek, egy 65 éves Parkinson-kóros nőnek, aki a beavatkozás közben is klarinéton játszott. A műtét célja a mély agyi stimuláció (DBS) volt, amely során az agy meghatározott pontjait elektromos impulzusokkal ingerlik, hogy enyhítsék a mozgászavarokat. A nő azonnali javulást tapasztalt ujjai mozgásában, és már a műtőasztalon újra magabiztosan tudott zenélni – írja a BBC.

A 65 éves brit nő agyműtét közben klarinéton játszott a londoni King’s College Hospitalban, miközben orvosai valós időben figyelték mozgásának javulását. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az agyműtét közben játszott klarinét mentette vissza a mozgását

Denise Bacon 2014-ben kapta meg a Parkinson-diagnózist, és az évek során fokozatosan elveszítette képességét a járásra, úszásra, táncra — és arra, hogy zenéljen. Az orvosok azonban úgy döntöttek, hogy mély agyi stimulációt alkalmaznak, miközben a beteg ébren marad, hogy azonnal megfigyelhessék, hogyan reagál a teste. A kísérlet sikeres volt: az orvosok és a beteg is „el voltak ragadtatva” a látványos eredménytől.

Keyoumars Ashkan professzor, a beavatkozást végző idegsebész elmondta:

Olyan volt, mintha GPS-szel navigáltunk volna az agyban.

A műtét során apró, öt penny méretű nyílásokat fúrtak a beteg koponyájába, és a precíziós keret segítségével pontosan oda vezették az elektródákat, ahol a stimuláció a legnagyobb hatást fejti ki.

Denise újra mozogni és táncolni szeretne:

A sikeres agyműtét után a nő arról számolt be, hogy máris jobban tud járni, és alig várja, hogy visszatérhessen a medencébe és a táncparkettre is.

Újra életre kelt bennem a mozgás öröme

— mondta boldogan.

