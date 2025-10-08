Robin Williams lánya könyörög: ne tegyék ezt többé a rajongók!

Zelda Williams a 2014-ben elhunyt Robin Williams lánya az Instagramon írt a trendről és kérte rajongókat, hogy ne készítsenek több AI-videót az apjáról.

Zelda Williams édesapjával a 2007-es People’s Choice Awards gálán, Los Angelesben. A filmsztár lánya azt kéri, ne készítsenek AI-videókat az apjáról.

Fotó: STEPHEN SHUGERMAN / Getty Images North America

AI-videók Robin Williamsről - "Ő sem ezt akarná"

Kérlek ne küldjetek több mesterséges intelligencia generálta videót apáról

- írta Zelda Williams a napokban az Instagramon.

A 2014-ben elhunyt filmsztár lánya így folytatta: „Ne higgyétek, hogy látni akarom ezeket, vagy hogy megértem őket, mert nem akarom, és nem is fogom. Ha csak trollkodni próbálsz, láttam már sokkal rosszabbat és továbbállok. De kérlek, ha van benned egy csepp emberség, hagyd abba. Ne tedd ezt vele, velem, és senki mással sem. Ez ostobaság, idő- és energiapazarlás, és hidd el, Ő sem ezt akarná."

Williams így folytatta: „Őrjítő nézni, ahogy valódi emberek örökségét Tik-Tok szemétté redukálják.

Nem művészetet csinálsz, hanem undorító, túlfeldolgozott hot dogokat gyártasz emberek életéből, a művészet és a zene történetéből, majd lenyomod őket valaki más torkán, lájkokért cserébe. Undorító.

(BBC)