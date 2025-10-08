Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Robin Williams

Robin Williams lánya könyörög: ne tegyék ezt többé a rajongók!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trend lett a közösségi platformokon, hogy mesterséges intelligencia segítségével elhunyt hozzátartozókat, sztárokat "hoznak vissza az életbe". A trend ellen szólalt fel nemrég Robin Williams lánya is, mint írta amit az emberek, illetve a rajongók csinálnak ezekkel a videókkal az nem művészet, és az apja sem akarná ezt látni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robin WilliamsZelda Williamsai

Zelda Williams a 2014-ben elhunyt Robin Williams lánya az Instagramon írt a trendről és kérte rajongókat, hogy ne készítsenek több AI-videót az apjáról. 

AI-videók miatt fordult a rajongókhoz Zelda Williams
Zelda Williams édesapjával a 2007-es People’s Choice Awards gálán, Los Angelesben. A filmsztár lánya azt kéri, ne készítsenek AI-videókat az apjáról.
Fotó: STEPHEN SHUGERMAN / Getty Images North America

AI-videók Robin Williamsről - "Ő sem ezt akarná"

Kérlek ne küldjetek több mesterséges intelligencia generálta videót apáról

 - írta Zelda Williams a napokban az Instagramon. 

A 2014-ben elhunyt  filmsztár lánya így folytatta: „Ne higgyétek, hogy látni akarom ezeket, vagy hogy megértem őket, mert nem akarom, és nem is fogom. Ha csak trollkodni próbálsz, láttam már sokkal rosszabbat és továbbállok. De kérlek, ha van benned egy csepp emberség, hagyd abba. Ne tedd ezt vele, velem, és senki mással sem. Ez ostobaság, idő- és energiapazarlás, és hidd el, Ő sem ezt akarná."

Williams így folytatta: „Őrjítő nézni, ahogy valódi emberek örökségét Tik-Tok szemétté redukálják. 

Nem művészetet csinálsz, hanem undorító, túlfeldolgozott hot dogokat gyártasz emberek életéből, a művészet és a zene történetéből, majd lenyomod őket valaki más torkán, lájkokért cserébe. Undorító.

  (BBC)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!