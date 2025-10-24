Egészen megdöbbentő lopás történt London egyik csendes utcájában. Egy férfi egyetlen éjszaka alatt 21 aknafedelet lopott el egy utcából. A rejtélyes lopást térfigyelő kamerák rögzítették, az aknafedéltolvajt még keresik – írja a DailyMail.

Szokatlan bűntény: 21 aknafedél tűnt el egyetlen éjszaka alatt (A kép illusztráció)

A különös eset az angliai Orpingtonban, az Edgewood Drive nevű utcában történt. Egy szomszéd biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a tolvaj éjjel felkap két aknafedelet, majd elviharzik.

Hajnalra az utcában lakók megdöbbenve tapasztalták, hogy összesen 21 aknafedél tűnt el.

Egy új aknafedél közel félmillió forintba is kerülhet, így a lopás több millió forintos kárt okozott a lakóknak.

„Először nevettem, amikor olvastam az üzenetet a közösségi csoportban, de aztán rájöttem, milyen veszélyes is ez – valaki akár bele is eshet a nyitott aknákba” – mondta egy lakó.

A rendőrség vizsgálja az ügyet, de egyelőre nem találták meg az elkövetőt.