Rejtélyes lopások rázták meg a csendes kertvárosi utcát Londonban. Egy ismeretlen elkövető 21 csatornafedőt lopott el az utcából egyetlen éjszaka alatt. A kár több millió forintra rúg, az aknafedél pótlása feltehetően a lakókra hárul.
Egészen megdöbbentő lopás történt London egyik csendes utcájában. Egy férfi egyetlen éjszaka alatt 21 aknafedelet lopott el egy utcából. A rejtélyes lopást térfigyelő kamerák rögzítették, az aknafedéltolvajt még keresik – írja a DailyMail. 

Szokatlan bűntény: 21 aknafedél tűnt el egyetlen éjszaka alatt (A kép illusztráció.)
A különös eset az angliai Orpingtonban, az Edgewood Drive nevű utcában történt. Egy szomszéd biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a tolvaj éjjel felkap két aknafedelet, majd elviharzik.  

Hajnalra az utcában lakók megdöbbenve tapasztalták, hogy összesen 21 aknafedél tűnt el. 

Egy új aknafedél közel félmillió forintba is kerülhet, így a lopás több millió forintos kárt okozott a lakóknak. 

„Először nevettem, amikor olvastam az üzenetet a közösségi csoportban, de aztán rájöttem, milyen veszélyes is ez – valaki akár bele is eshet a nyitott aknákba” – mondta egy lakó. 

A rendőrség vizsgálja az ügyet, de egyelőre nem találták meg az elkövetőt. 

 

