Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

akvárium

Videó: felrobbant az akvárium – elárasztotta a víz az éttermet

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas akvárium robbant fel egy kínai étteremben, és pillanatok alatt elárasztotta a helyiséget. Az akvárium széttörése után a halak szó szerint ellepték a vendégteret. A bizarr jelenetről készült videó azóta bejárta a közösségi médiát, ahol rengetegen tréfálkoznak az eseten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akváriumHalakétterem

A Fucsien tartományban található Fucsou város egyik kőedényes tengeri éttermében a múlt héten történt az elképesztő incidens. A nemrég beszerelt, hatalmas akvárium egyik pillanatról a másikra széttört, több száz liter víz zúdult a vendégtérbe, benne tucatnyi hallal. A személyzet éppen a konyhában dolgozott, amikor a vízáradat elöntötte az éttermet - számol be a New York Post.

akvárium MALDIVES. ILE DE RANGALI. L'HOTEL RESORT ET SPA CONRAD HILTON MALDIVES (Photo by MICHEL RENAUDEAU / ONLY WORLD / Only France via AFP)
Az akvárium felrobbanása után a vendégek ingyen étkezhettek a kínai étteremben - Illusztráció
Fotó: MICHEL RENAUDEAU / ONLY WORLD

A videó rövid idő alatt futótűzként terjedt el a kínai közösségi oldalakon. Sokan viccelődtek azzal, hogy az étterem „úszva” szállítja ki a friss alapanyagokat, mások pedig azt írták, hogy a halak „annyira frissek, hogy maguktól mennek a konyhába”. 

A felvételen látszik, ahogy a halak a padlón csúszkálnak, miközben a vendégek próbálnak kitérni előlük.

Az akvárium szétesésének anyagi vonzata

Az eset szerencsére nem járt sérülésekkel, viszont jelentős anyagi kárt okozott. Az étterem tulajdonosa a helyi sajtónak elmondta, hogy a baleset idején bent tartózkodó vendégeknek azonnal elengedték a fogyasztást. A kár felmérése és a helyreállítás napokig tartott, de az étterem hamarosan újra megnyitotta kapuit.

8 hiba, amit a szakácsok szerint elkövetünk a kínai étteremben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!