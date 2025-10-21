Videó: felrobbant az akvárium – elárasztotta a víz az éttermet

A Fucsien tartományban található Fucsou város egyik kőedényes tengeri éttermében a múlt héten történt az elképesztő incidens. A nemrég beszerelt, hatalmas akvárium egyik pillanatról a másikra széttört, több száz liter víz zúdult a vendégtérbe, benne tucatnyi hallal. A személyzet éppen a konyhában dolgozott, amikor a vízáradat elöntötte az éttermet - számol be a New York Post.

Az akvárium felrobbanása után a vendégek ingyen étkezhettek a kínai étteremben - Illusztráció

Fotó: MICHEL RENAUDEAU / ONLY WORLD

A videó rövid idő alatt futótűzként terjedt el a kínai közösségi oldalakon. Sokan viccelődtek azzal, hogy az étterem „úszva” szállítja ki a friss alapanyagokat, mások pedig azt írták, hogy a halak „annyira frissek, hogy maguktól mennek a konyhába”.

A felvételen látszik, ahogy a halak a padlón csúszkálnak, miközben a vendégek próbálnak kitérni előlük.

Az akvárium szétesésének anyagi vonzata

Az eset szerencsére nem járt sérülésekkel, viszont jelentős anyagi kárt okozott. Az étterem tulajdonosa a helyi sajtónak elmondta, hogy a baleset idején bent tartózkodó vendégeknek azonnal elengedték a fogyasztást. A kár felmérése és a helyreállítás napokig tartott, de az étterem hamarosan újra megnyitotta kapuit.